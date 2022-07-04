 

Daily Mail – ветеран британских ВМФ выгнал из дома семью украинских беженцев

04.07.2022, 4:05, Разное
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Владельцем дома в британском Гэмпшире, выселяющим семью из девяти украинских беженцев, оказался офицер британского флота Дадли Малстер, пишет Daily Mail. Как пишет издание, Малстер поначалу был гостеприимен к беженцам, однако три недели назад обрубил все контакты и прислал по почте уведомление о выселении до 15 июля.


AP

Владелец дома в британском Гэмпшире, выгоняющий семью украинских беженцев из девяти человек, оказался офицером британских ВМС, пишет Daily Mail. По словам отца семейства Максима Гирюка, поначалу принимающая сторона была очень добра к ним, однако теперь они получили письмо от владельца с требованием покинуть дом до 15 июля. Гирюк также рассказал, что владелец отключил в доме интернет.

Как пишет издание, удалось установить, что владельцем дома является Дадли Малстер: он провёл 20 лет на службе в британском флоте и имеет офицерское звание. Будучи частью британских морских сил быстрого реагирования, Малстер служил в Афганистане, Бахрейне, а также на год командировался в Канаду. Как отмечает Daily Mail, Малстер принимал участие в антинаркотических операциях в Карибском море, а также оказывал поддержку королевской семье во время её заграничных поездок.

Малстер и его жена Келли живут напротив дома, который они предоставили семье украинских беженцев, пишет Daily Mail. По словам Максима Гирюка, Малстеры очень тепло приняли его семью и помогли расположиться, однако три недели назад они оборвали все контакты и прислали письмо с требованием выселиться.

Муниципалитет Гэмпшира сообщил Гирюку, что ищет новое место проживания для его семьи, однако предупредил, что итоговым новым местом может оказаться отель, расположенный очень далеко от школ, в которые уже пошли его дети.



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