 

Шольц попросил не судить о помощи Берлина Украине по возможностям США

04.07.2022, 4:04, Новости дня
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Комментируя объемы военной помощи Украине, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «есть разница» между его страной и США.

Главу немецкого кабмина спросили, почему Берлин не может быстрее передавать военную помощь Киеву. Шольц подчеркнул, что США «много тратят на оборону, много инвестируют в это и потому обладают большими запасами вооружения». Он заверил, что Германия отправляет Украине ту помощь, которую может, а также обучает украинских военных «пользоваться вооружением».

Канцлер посетовал, что многие из критиков, которые якобы «разбираются» в этих вопросах, только вчера поискали информацию в интернете «и теперь считают, что знают абсолютно все», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на CBS.

В июне правительство Германии впервые опубликовало список вооружений, предоставленных Украине, а также дальнейший план поставок, включающий 30 зенитных самоходных установок «Гепард», систему ПВО «Ирис-Т», три реактивных системы залпового огня типа Mars и другие вооружения, 22 грузовика, 80 пикапов «Тойота».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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