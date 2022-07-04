Калининград пригрозил уничтожением транспортного комплекса Прибалтики

В ответ на запрет Литвой транзита Россия может уничтожить транспортный комплекс Прибалтики, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Алиханов заявил, что таковы могут быть последствия российских «антисанкций в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее». Он считает, что «экономический ответ РФ в отношении Прибалтики – гораздо более эффективная мера и крайне разрушительная, сравнимая с нейтронным оружием», передает ТАСС со ссылкой на «Ведомости».

По его словам, «Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет». Как сообщил Алиханов, «такое ощущение, что Литва не понимает, что Калининградская область – это часть России». «За нас есть кому вступиться, мы не один на один с проблемой», – сказал он.

Напомним, Алиханов сообщил, что правительству и Администрации президента России переданы варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву. Калининградская область полагает, что запрет транзита отменят.

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