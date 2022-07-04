 

Мнение: Судно, зерно и ложки

04.07.2022, 3:35, Разное
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Пишут, что казахстанское грузовое судно «Жибек жолы», арендованное российским перевозчиком, ждет разрешение властей Турции на заход в порт.

Сухогруз с 7 тыс. тонн зерна прибыл утром 1 июля, ожидал разрешения на вход и разгрузку, но так и не получил разрешения.

По сведениям агентства Reuters Украина попросила Турцию задержать судно с зерном под флагом России, которое вышло из Бердянска. По мнению киевских властей, на борту корабля находится зерно, которое принадлежит Украине. Украина попросила Турцию наложить арест на грузовое судно, осмотреть его и взять образцы зерна для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Судьба судна и груза будет решаться в понедельник, 4 июля.

Возможно, у меня не такое криминальное мышление, но я не представляю, как можно украсть 7 тыс. тонн зерна и тут же отправить его за границу? Это же не стиральная машина или мобильник, который можно умыкнуть в одиночку. Погрузка зерна на судно  – это процесс с десятком свидетелей. Погрузку обснимали бы с мобильников и уже давно выложили бы в интернет.

Может, этот тот самый случай, когда «ложки нашлись, а осадок остался»?

На снимке: казахстанское судно, арестованное российским перевозчиком, фотография отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



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