Частичный балаяж — трендовое окрашивание волос этого лета: несколько идей для воплощения

Частичный балаяж — это техника окрашивания волос, при которой блики наносятся только на определенные участки. Благодаря такой технике изменение цвета волос более мягкое и естественное. Некоторых оттенков можно добиться после первого сеанса, к ним относятся карамельный, шоколадный, медный. Для пепельного или блонда одного сеанса будет недостаточно.

Частичный балаяж может быть неприхотлив, но некоторые цвета потребуют тщательного ухода. Это яркие или пепельные тона, такие как красный, медный или серебристый, серый.

После балаяжа рекомендуется использовать увлажняющие и тонирующие шампуни и кондиционеры. Также отлично подойдут для ухода масла и сыворотки.

На темно-каштановых волосах

Потрясающе выглядит частичный балаяж блонд на темно-каштановых волосах (главное фото). Благодаря сильному контрасту создается объем и уникальный оттенок. Такой вариант не требует особого ухода.

Темно-фиолетовые волосы

На темно-фиолетовых волосах с помощью частичного мелирования можно создать эффект ночного неба. Для поддержания тона следует приобрести фиолетовый шампунь.

Пепельно-коричневый балаяж

Этот балаяж омбре относится к естественному окрашиванию. Это лучший вариант для женщин, которые предпочитают более натуральный цвет волос.

Розовое золото

Девушкам, которые любят красные волны, стоит попробовать балаяж из розового золота. Этот новый взгляд на традиционный красный особенно подходит женщинам с длинными волосами.

Мягкий пепельно-коричневый на черных волосах

Частичный балаяж на черных волосах можно сделать с использованием мягкого пепельно-коричневого оттенка. Считается, что с черными волосами сделать ничего нельзя, но это не так. Мягкий тонкий частичный балаяж делает одномерный цвет очень интересным.

Золотисто-коричневые блики

Такой вариант великолепно будет смотреться на любой женщине. Он может стать переходным этапом для тех, кто хочет получить в дальнейшем более светлый оттенок. Прежде чем стать слишком светлым, стоит попробовать золотисто-коричневый.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Светлые блики, обрамляющие лицо

Частичный балаяж блонд может преобразить темно-русые волосы. Светлые блики, обрамляющие лицо, подчеркнут глаза и лучшие черты.

Для пепельных волос

Женщинам с пепельным цветом волос, предпочитающим более светлые оттенки, стоит попробовать этот модный меловой тон. Поскольку в тренде очень тонкие и естественные цвета, и эта техника окрашивания – отличный способ создать модный образ без кардинальных перемен.

Мягкий балаяж для брюнетки

С помощью этой техники можно получить великолепные локоны с мягким мелированием на темных волосах. Частичный балаяж творит чудеса с любыми волосами, но особенно подходит брюнеткам. Добавление более светлых тонких полосок создает оттенок, как у выгоревших на солнце волос.

Медный балаяж

Украсить свои локоны можно с помощью медных бликов, которые выглядят не менее эффектно, чем веселые цветные прически – голубые, розовые, зеленые. Красноватые блики дают заметный контраст с более темными волосами, которые выглядят сияющими.