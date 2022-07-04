 

Мнение: Страна, в которой нет гостайны

04.07.2022, 3:15, Разное
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Павел Шехтман пишет в ФБ про вчерашний случай с ученым Новосибирского отделения РАН, которого “арестовали”, когда он лежал в клинике с четвертой (то есть терминальной) стадией рака, перевели умирающего в СИЗО в Москву “для допросов”, где он и умер.

“История с Колкером вообще феерическая и нечеловеческая во всех отношениях. Почему-то никто не обратил внимание на самый повод для ареста умирающего. Колкер в 2018 году читал лекции в Китае в рамках сотрудничества Сибирского отделения РАН с китайскими учеными. Документы для лекций, презентация и приложения были согласованы с сотрудниками ФСБ. В прошлом году “специалисты Минобороны обнаружили в материалах лекций государственную тайну”.
Даже если взять чисто формальную сторону, глаза на лоб лезут: при чем здесь Колкер вообще? С того момента как материалы завизированы ФСБ, его ответственность кончается, и начинается ответственность того кто завизировал.
Это не государство в общепринятом смысле слова, пусть сколь угодно жестокое и бесчеловечная тирания. Это банда беспредельщиков, которая не знает ни законов, ни понятий, вообще плюет на собственные же правила и с наслаждением их нарушает” (П.Шехтман)

Я бы только обратил внимание на сам повод – “охрану государственной тайны”. Какой, блин, “тайны”?? Официальная версия “следствия” – ученый, выступая с лекцией в Китае, “раскрыл китайцам” некую “тайну про лазер”. Вот это и есть БРЕД.

Весь, в частности, ход так называемой “спецоперации” показал с наглядностью, внятной каждому дебилу, очень простую вещь, а именно: НИКАКИХ ТАЙН в РФ просто НЕТ. Вот и всё. Нету “тайн”. В РФ – в том числе и в армии, в сфере самой что ни на есть “госбезопасности” – всё крайне примитивно, и все “разработки” еще советского в лучшем случае периода.

России просто нечего скрывать в научной сфере – потому что, говоря словами старого анекдота, хоть для США, хоть для НАТО, хоть для Китая – “всё, что вы сейчас знаете, мы уже давно забыли”.

Говоря уж совсем по-простому – всем этим “сотрудникам госбезопасности” нечего “охранять”, их надо распускать просто за ненадобностью, пусть дворы метут вместо таджиков: ничего такого уж интересного ни в какой сфере российские несчастные колкеры выдать бы не смогли, даже если бы хотели – им нечего выдавать. Вся “российская военная мощь”, в том числе и в сфере лазеров – ТУФТА.

Ученому испоганили последние дни его жизни за то, что в чем он в принципе не мог быть виноват.

Источник: Размышления вольного социолога



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