 

Мнение: Начались бои у Северска

04.07.2022, 3:09, Разное
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После взятия Белогоровки и Верхнекаменского начались бои за Северск. В случае потери города, линия Северск-Соледар начнет достаточно быстро осыпаться и наши войска получат не только возможность продвигаться дальше к Славянску и Краматорску (по которым наращиваются артиллерийские удары), но и накатывать с севера на позиции ВСУ у Соледара, а далее у Артемовска.

Само собой, будут пытаться организовать наступление и из района Клинового, но там быстрого прогресса пока не ожидается, во всяком случае до занятия Покровского. Именно бои за Северск, Соледар и Артемовск будут в центре внимания в ближайшие недели. Противник будет всеми силами пытаться сбить темп наступления наших войск дабы перевести бои к востоку от Славянску в позиционную фазу.

Источник: Colonel Cassad



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