 

Independent – британские учёные призвали обновить вакцину для лучшей защиты от COVID

04.07.2022, 2:42, Разное
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На фоне пятой волны эпидемии в Соединённом Королевстве некоторые эксперты призвали внести «срочные изменения» в вакцины от коронавируса. По их мнению, обновлённое средство должно обеспечивать более широкую и длительную защиту от существующих и будущих штаммов, пишет The Independent.


AP

Вакцины от COVID требуют «срочного обновления» для борьбы с новыми штаммами. С таким предупреждением на фоне пятой волны заражений в Великобритании выступил ряд экспертов, пишет The Independent.

Согласно последним данным ZOE COVID Study, ежедневно коронавирус поражает более 285 тыс. британцев. Ведущий научный сотрудник организации профессор Тим Спектор ожидает, что вскоре число заболеваний превысит отметку в 300 тыс., «достигнув уровня, который наблюдался в стране в разгар пандемии», отмечает издание.

Некоторые учёные полагают, что новая вакцина против «омикрона» может обеспечить более широкую и долгую защиту от будущих вариантов. Они рассчитывают, что это поможет сократить число заражений и снизить нагрузку на больницы.

Недавние исследования компании Moderna показали, что её «бивалентная» вакцина обеспечивает «хорошую защиту» от «омикрона» и «действует дольше, чем оригинальное средство». Она также повышает сопротивляемость организма подвариантам BA.4 и BA.5, которые сейчас преобладают в Британии.

Глава отдела вирусной геномики и биоинформатики в Центре вирусных исследований Университета Глазго профессор Дэвид Робертсон заявил, что обновленная бустерная вакцина должна стать доступной для всех. «Омикрон» (особенно BA.5) обладает повышенной способностью заражать привитых и продолжает непредсказуемо развиваться, поэтому логично защищать людей от него и будущих вариантов», — отметил он.

Профессор эволюции и геномики Оксфордского университета Арис Кацуракис предположил, что постоянный рост инфекций будет только способствовать дальнейшему развитию коронавируса. «Более того, со временем циркулирующие варианты будут всё больше отдаляться от исходного штамма, который используется в наших вакцинах. Поэтому если они не будут обновлены, может наступить момент, когда защита от тяжёлых заболеваний станет ещё слабее», — добавил он.

Вирусолог из Токийского университета профессор Кей Сато допустил, что, «возможно, пришло время» начать выпуск обновленных вакцин. Вместе с тем эксперт предупредил, что может произойти «внезапный и неожиданный сдвиг» в генетическом строении вируса, в результате чего эффективность любого нового средства окажется подорвана.

При этом, по словам The Independent, не все эксперты убеждены в необходимости изменений, а другие не уверены, какими именно они должны быть. «Нужно будет посмотреть, какой иммунитет дают обновлённые вакцины», — заявил вирусолог из Университетского колледжа Лондона профессор Динан Пиллэй.



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