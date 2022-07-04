 

Хакеры взломали Twitter и YouTube сухопутных сил Британии

04.07.2022, 2:40, Новости дня
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Аккаунты британских сухопутных сил в Twitter и YouTube были взломаны хакерами, сообщило минобороны Великобритании.

Ведомство заявило, что «ведется расследование», до его завершения «давать дальнейшие комментарии было бы некорректно». Минобороны заверило, что «предельно серьезно относится к информационной безопасности и работает над решением проблемы», передает ТАСС.

В воскресенье в Twitter британских сухопутных сил стали публиковать ссылки на страницы с сообщениями о розыгрыше NFT-токенов. Канал на YouTube переименовали в канал об инвестициях в криптовалюту, там запустили трансляции на соответствующие темы, удалив другие видео.

Осенью министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна, будет осуществлять кибератаки против враждебных государств, таких как Россия, которые попытаются нанести ущерб Соединенному Королевству. Доминик Рааб, занимавший тогда пост главы МИД Соединенного Королевства, заявил, что власти Великобритании будут отвечать кибератаками на попытки хакеров действовать против страны в киберпространстве. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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