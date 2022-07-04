Кадыров подчеркнул неизбежность «дешайтанизации» Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обнаруженные в Украине шевроны «ичкерийцев» («Чеченская республика Ичкерия» – запрещенная в РФ террористическая организация), а также показал трофейную технику.

Кадыров в соцсети «ВКонтакте» заявил, что «чеченоговорящие шайтаны из так называемого Шейх-Мансуровского батальона» словно «испаряются при первой же новости о приближении чеченских силовиков». Когда в Украине бойцы из Чечни, входящие в состав союзных сил, в очередной раз «выдвинулись на предполагаемое место дислокации «бравых ичкерийских солдат», то «нашли лишь разбросанные шевроны, значки и многое другое с соответствующей символикой». Кроме того, «не обошлось и без трофейной техники, которая отныне будет исправно служить подлинным защитникам Отечества», сообщил Кадыров.

По его словам, «создается впечатление, будто ичкерийские упыри приехали на Украину сувенирами торговать», а бойцы из Чечни посетили «очередной ларек, где за символичную цену можно приобрести значок с популярной нынче в Украине символикой». «Одно непонятно, где те самые воины, которые на камеру рвут и мечут? Вполне вероятно, что они вместе со своими нацистскими товарищами, согласно украинским СМИ, «героически» отступили. Но ничего страшного, догоним и накажем», – сообщил он.

По словам Кадырова, «нет никаких ичкерийских бойцов, защитников или какое там ещё они себе название придумали в алко-наркотическом угаре», а «только кучка податливых европейским господам шайтанов, порочащих имя выдающегося человека, одного из героев чеченского народа – Шейха Мансура». «Дешайтанизация Украины неизбежна!» – сообщил Кадыров.

Напомним, чеченцы из террористического так называемого батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против РФ и главы Чечни Рамзана Кадырова на стороне Украины. Глава СНБО Украины Алексей Данилов пообещал появление «свободной Ичкерии».

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