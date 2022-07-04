 

МИД Британии выступил за конфискацию российских активов

04.07.2022, 2:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что поддерживает идею конфискации попавших под санкции российских активов в пользу Украины.

«Мы плотно изучаем этот вопрос», – сообщила Трасс, добавив, что в Канаде «только что приняли соответствующий закон». Над данным вопросом МИД Великобритании работает «вместе с МВД и минфином». По словам министра, необходимо, «хорошо проработать все детали этого вопроса». Трасс сказала, что парламенту Великобритании, вероятно, придется принять новый закон, который позволит конфисковать замороженные российские активы. При этом она допустила, что вносить поправки в законодательство может и не понадобиться, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

Напомним, замглавы минюста США Лиза Монако заявила, что ведомство хочет «добраться» до активов российских предпринимателей, изъять их и направить Украине, заявила. Западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08.20 / На первую российскую лунную станцию начали устанавливать научные приборы

16.04.21 / Повышение учетной ставки НБУ стимулирует инфляцию – экс-министр финансов Уманский

02.02.22 / ПЦУ пригрозила последователям Филарета судом и лишением санов

17.11.21 / Брежнева заявила, что неделю провела в горах без связи с внешним миром

25.11.21 / Шеф ЦРУ пожаловался на «серьезные повреждения мозга» дипломатов США из-за «гаванского синдрома»

23.11.20 / “Глаза заворачиваются от удовольствия!”. В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой

11.01.21 / Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото

11.03.21 / Российские истребители решили оснастить датчиками обледенения с ИИ

30.12.20 / “Новогодний подарок”. Кривонос отреагировал на увольнение из СНБО

14.10.21 / 15 октября состоится заседание СНБО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика