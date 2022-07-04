 

Скончался актер Сергей Сосновский

04.07.2022, 1:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На 68-м году жизни после тяжелой болезни умер народный артист РФ Сергей Сосновский, сообщили в МХТ имени Чехова.

«Для каждого из нас он был родным человеком – таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которым мы все преклонялись… Сегодня для нас и для всех, кто знал Сергея Валентиновича, – черный день», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Театр выразил соболезнования его родным, друзьям, коллегам и зрителям. О дате прощания сообщат позднее. Указывается, что Сосновский сыграл около 100 ролей в фильмах и сериалах, в том числе у Валерия Тодоровского, Сергея Урсуляка, Юрия Быкова, Константина Худякова и других мастеров.

В частности, Сосновский известен своими ролями в таких фильмах, как «Господа Головлевы», «Апостол», «Одесса», а также в сериалах «Кухня», «Троцкий» и «Метод», передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11.20 / Москвичей предупредили о сильном похолодании и гололедице

20.10.20 / Экономика: Российское подсолнечное масло утекает за рубеж

19.08.20 / Оппозиция призвала власти Белоруссии немедленно начать переговоры

07.01.22 / “Если бы он реформировал суды, этого бы не произошло”. В Atlantic Council считают арест активов Порошенко “выборочным правосудием”

13.03.21 / Еврокомиссия ответила на претензии по распределению вакцин от COVID

28.06.20 / Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

16.02.22 / Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» в личных целях

06.10.21 / “Мы в ожидании”, “Вот это новость”. Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление

21.07.21 / “Наш край”: Власть бездумно избавляется от важных и стратегических активов

11.02.21 / Пополнил «длинный список униженных» – глава МИД Литвы о «провальном» визите Борреля в Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика