 

Скончался актер Сергей Сосновский

04.07.2022, 1:15, Новости дня
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На 68-м году жизни после тяжелой болезни умер народный артист РФ Сергей Сосновский, сообщили в МХТ имени Чехова.

«Для каждого из нас он был родным человеком – таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которым мы все преклонялись… Сегодня для нас и для всех, кто знал Сергея Валентиновича, – черный день», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Театр выразил соболезнования его родным, друзьям, коллегам и зрителям. О дате прощания сообщат позднее. Указывается, что Сосновский сыграл около 100 ролей в фильмах и сериалах, в том числе у Валерия Тодоровского, Сергея Урсуляка, Юрия Быкова, Константина Худякова и других мастеров.

В частности, Сосновский известен своими ролями в таких фильмах, как «Господа Головлевы», «Апостол», «Одесса», а также в сериалах «Кухня», «Троцкий» и «Метод», передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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