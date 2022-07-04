Шольц назвал цель Запада в ситуации вокруг Украины

В конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира», сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц сказал, что Запад сможет «поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо». Как сообщил глава правительства Германии, задача – «избежать исхода этой войны, к которому стремится Путин: навязанного мира». «Этого не примут ни Украина, ни мы», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.

Канцлер призвал «продолжать очень мощную поддержку» Украины, а также сохранять санкции против России. По словам Шольца, «конфликт закончится тогда, когда Путин поймет, что ему не удастся осуществить идею завоевания части территории соседней страны».

Отвечая на вопрос, считает ли он реалистичными слова президента Украины Владимира Зеленского, который хотел бы завершения конфликта к концу года, Шольц подчеркнул, что «крайне сложно судить, реалистичны ли они», «это решается на поле боя».

Напомним, глава правительства Германии заявил, что президент РФ Владимир Путин обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего ведения спецоперации на Украине. Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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