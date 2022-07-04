 

Украине пришлось сократить использование беспилотников из-за российской ПВО

04.07.2022, 1:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вооруженным силам Украины пришлось сократить использование беспилотников, теперь Киев просит у стран Запада современные истребители, пишут СМИ.

Business Insider пишет, что «на первом этапе» конфликта БПЛА «казались чудом для украинских сил». Однако, как сообщают эксперты, «беспилотники становятся все менее эффективными». Указывается, что «Россия укрепляет свои системы обороны, глушит и сбивает данные аппараты, одновременно развивая свой потенциал».

Средства РЭБ и ПВО РФ стали лучше организованы, пишет издание. Так, российские войска задействуют радары раннего предупреждения для обнаружения беспилотников, а затем глушат их связь. В результате в Киеве боятся поражения БПЛА при первом же вылете, а потому ограничивают применение дорогостоящих беспилотников, передает ТАСС.

В начале июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Однако позднее стало известно, что США приостановили сделку из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов. Как пишет Foreign Policy со ссылкой на источники, в Украине считают, что из-за ПВО РФ американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle применять опасно, а турецкие Bayraktar TB2 – почти бесполезно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02.21 / «Манна небесная для сторонников брексита» — Libération о вакцинном споре между ЕС и Великобританией

10.06.21 / Венгрия первой в ЕС признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19 – Кулеба

01.08.20 / Угрозу Франции несёт не расизм, а неспособность ассимилировать новых граждан

15.10.21 / Бустерная вакцинация разными COVID-вакцинами эффективная и безопасная – исследование

11.03.22 / Meta собралась разрешить призывы к насилию против россиян в Facebook

30.12.20 / «Газпром-Медиа Холдинг» подтвердил убыточность «Дома-2»

24.04.22 / Кадыров рассказал о сотрудничестве «шайтанов» и националистов на Украине

07.02.21 / “Второй случай за пару лет”. Журналист Егоров сообщил, что сожгли его машину

04.03.21 / Выпущен смартфон из углеродного волокна Carbon 1 Mark II

31.03.21 / Марченко: Украине уже некомфортно без денег МВФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика