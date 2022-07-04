 

Украине пришлось сократить использование беспилотников из-за российской ПВО

04.07.2022, 1:15, Новости дня
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Вооруженным силам Украины пришлось сократить использование беспилотников, теперь Киев просит у стран Запада современные истребители, пишут СМИ.

Business Insider пишет, что «на первом этапе» конфликта БПЛА «казались чудом для украинских сил». Однако, как сообщают эксперты, «беспилотники становятся все менее эффективными». Указывается, что «Россия укрепляет свои системы обороны, глушит и сбивает данные аппараты, одновременно развивая свой потенциал».

Средства РЭБ и ПВО РФ стали лучше организованы, пишет издание. Так, российские войска задействуют радары раннего предупреждения для обнаружения беспилотников, а затем глушат их связь. В результате в Киеве боятся поражения БПЛА при первом же вылете, а потому ограничивают применение дорогостоящих беспилотников, передает ТАСС.

В начале июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Однако позднее стало известно, что США приостановили сделку из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов. Как пишет Foreign Policy со ссылкой на источники, в Украине считают, что из-за ПВО РФ американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle применять опасно, а турецкие Bayraktar TB2 – почти бесполезно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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