Как выбрать легинсы для йоги: какими должны быть модели, наиболее подходящие для занятий

Йога – это не просто модный вид тренировок. Это серьезная практика управления своими эмоциями и телом. Чтобы достичь результатов важно чувствовать себя максимально комфортно во время занятий. Поэтому следует уделить особое внимание выбору легинсов.

Посадка и длина

Нет каких-то универсальных рекомендаций относительно фасона легинсов. При выборе нужно опираться на свои собственные ощущения. Надев легинсы, попробуйте понаклоняться в разные стороны, присесть, выполнить скручивания. Если вы не чувствуете дискомфорта, значит, модель ваша. Большинство женщин предпочитают высокую посадку, так как такие штаны не сползают и хорошо подчеркивают талию.

Также нет никаких универсальных комбинаций относительно длины. Большинство дам предпочитают длинные легинсы, которые хорошо облегают ноги. А кому-то комфортнее носить велосипедки, которые позволяют сделать сильный захват.

Если вы новичок в области йоги, следует все-таки обратить внимание на длинные легинсы с широкой плотной манжетой, которая надежно фиксируется на лодыжке. Отличным вариантом станет модель с перемычкой, благодаря которой штанины не будут подскакивать во время выполнения махов и прочих подобных упражнений.

Материал

Легинсы должны обладать высокой эластичностью. Тогда они будут плотно облегать тело, но в то же время не будут натирать, врезаться и сковывать движений. Важно, чтобы на эластичные волокна приходилось не менее 10% состава ткани. Это должно быть указано на соответствующем ярлыке.

На рынке представлена спортивная одежда из самых разных материалов, но большинство людей, занимающихся йогой, отдают предпочтение микрофибре. Это гипоаллергенный материал, который позволяет коже дышать.

Также следует обратить внимание на изделия с примесью натуральных волокон. Они очень приятны к телу и создают гармоничное настроение, что играет огромную роль во время занятий йогой.

Обязательно уделяйте внимание плотности и прочности ткани, из которой пошиты легинсы. Дело в том, что вам придется достаточно часто стирать их (после каждой тренировки). Важно, чтобы они не выцвели и не растянулись.

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Размер

Чтобы чувствовать себя максимально комфортно во время тренировок, важно выбрать легинсы именно своего размера. Если, надев лосины, вы не чувствуете их на себе, значит, это ваша вещь. В некоторых случаях этого можно достичь лишь при индивидуальном пошиве.

Если вы купите легинсы на размер больше, вам придется постоянно подтягивать и поправлять их. А если, желая выглядеть стройнее, вы возьмете лосины на размер меньше, вам будет некомфортно выполнять упражнения, и толку от тренировок не будет.

Дизайн

Таким параметром, как расцветка, не нужно пренебрегать. Будет неправильно купить первые попавшиеся легинсы, не обращая внимание на дизайн. Очень важно, чтобы цвет и рисунок вам нравились, чтобы они соответствовали вашему внутреннему миру.

Кроме того, удовольствие от тренировки зависит от того, нравитесь ли вы себе. Поэтому важно, чтобы цвет легинсов вам шел. А если у вас нестандартная фигура, цвет и правильный принт могут слегка подкорректировать недостатки, что позволит вам чувствовать себя увереннее.

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Если внутренний голос молчит и не дает подсказок, определить цвет легинсов можно по типам телосложения, принятым в аюрведе:

Доша Вата (худые люди со слаборазвитой мускулатурой) – спокойные оттенки зеленого, голубого, белого, коричневого. Доша Питта (среднее подтянутое телосложение) – все оттенки синего и зеленого, белый. Доша Капха (округлые формы, полнота) – оранжевый, золотой, желтый, красный.

С чем сочетать легинсы

Легинсы – это основа тренировочного образа, но не единственная его составляющая. Нужно также позаботиться о покупке дополнительных элементов.

Выбирая верх, стоит отказаться от свободных футболок. Они будут постоянно задираться и перекручиваться во время упражнений – вы не сможете сосредоточиться на тренировке. Эластичный облегающий топ или рашгард – более выгодный вариант. Хорошо, если низ и верх спортивного образа будут представлять собой комплект из одинакового материала и в единой цветовой гамме.

Обувь покупать не придется, потому что йогой принято заниматься босиком. Но чтобы не мерзли ноги, приобретите носочки из натуральной ткани или мягкие чешки. Это особенно важно для тех, у кого мерзнут ноги или есть какие-то проблемы с кожей ступней.