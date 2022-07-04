Зеленский подтвердил потерю Украиной Лисичанска и обещал «отвоевать» его

Украинские войска отвели от Лисичанска, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пообещав «отвоевать землю».

«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», – сказал Зеленский. По его словам, «если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество», это «означает только одно». «Мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», – сказал он. Как отметил президент, «в частности это касается и Лисичанска».

В воскресенье Зеленский после встречи в Киеве с главой правительства Австралии Энтони Альбанезом заявил, что в окрестностях Лисичанска продолжаются бои и пока нельзя наверняка утверждать, что город находится под контролем России, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Генштаб украинских войск признал отход украинских подразделений из Лисичанска.

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