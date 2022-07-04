 

Зеленский подтвердил потерю Украиной Лисичанска и обещал «отвоевать» его

04.07.2022, 0:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинские войска отвели от Лисичанска, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пообещав «отвоевать землю».

«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», – сказал Зеленский. По его словам, «если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество», это «означает только одно». «Мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», – сказал он. Как отметил президент, «в частности это касается и Лисичанска».

В воскресенье Зеленский после встречи в Киеве с главой правительства Австралии Энтони Альбанезом заявил, что в окрестностях Лисичанска продолжаются бои и пока нельзя наверняка утверждать, что город находится под контролем России, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Генштаб украинских войск признал отход украинских подразделений из Лисичанска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10.21 / Пик заболеваемости COVID-19 в Украине придется на конец октября – Данилов

29.04.21 / Выбрано место проведения финала второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства»

27.10.20 / Роспотребнадзор допустил введение дополнительных ограничений из-за коронавируса

07.11.20 / В Китае начнут производить высокочистый газ

27.06.20 / Электрокар Kia e-Niro получил три новых модификации

29.08.20 / Россия выдала Украине соучастника убийства офицера ВСУ

30.08.20 / США выведут часть своего военного контингента из Ирака

22.02.22 / Вучич заявил о поддержке РФ большинством жителей Сербии

25.03.21 / Alpina представила доработанный седан BMW 8-Series Gran Coupe

09.10.20 / В Южной Корее загорелся 33-этажный жилой дом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика