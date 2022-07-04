Украинский обстрел повредил 26 многоквартирных домов в Белгороде

В Белгороде в результате обстрела со стороны Украины повреждено более 350 квартир в 26 многоквартирных домах, сообщил мэр Антон Иванов.

«Всего 353 квартиры – в основном речь о повреждениях окон. Также пострадало 46 домов в частном секторе», – сообщил глава города в Telegram. Иванов рассказал, что «совместно с министерствами строительства и ЖКХ планируют ремонтные работы».

По данным мэрии, повреждены восемь автомобилей. Замгубернатора Константин Полежаев совместно с министром ЖКХ Алексеем Ботвиньевым провели подомовой и поквартирный обход. Полежаев рассказал, что в многоквартирных домах «преимущественно разрушены оконные блоки и стеклопакеты», также «нанесен незначительный ущерб элементам фасада, балконным блокам», передает РИА «Новости».

С понедельника подрядчики приступают к монтажу новых окон. Одно из общежитий, пострадавших минувшей ночью, досрочно включат в программу капитального ремонта. Системы энергетики и водопровод не повреждены, не выявлено утечек газа и повреждений систем газоснабжения.

Напомним, украинский обстрел Белгорода ракетами «Точка-У» унес жизни четверых мирных жителей, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Прямая угроза жителям приграничных областей РФ со стороны ВСУ сохраняется уже несколько месяцев, но нынешняя атака на Белгород превзошла предыдущие. Преднамеренный удар баллистическими ракетами был совершен по жилым кварталам. В Совфеде потребовали сокрушительного военного ответа Украине на удар по Белгороду.

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