 

Украинский обстрел повредил 26 многоквартирных домов в Белгороде

04.07.2022, 0:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Белгороде в результате обстрела со стороны Украины повреждено более 350 квартир в 26 многоквартирных домах, сообщил мэр Антон Иванов.

«Всего 353 квартиры – в основном речь о повреждениях окон. Также пострадало 46 домов в частном секторе», – сообщил глава города в Telegram. Иванов рассказал, что «совместно с министерствами строительства и ЖКХ планируют ремонтные работы».

По данным мэрии, повреждены восемь автомобилей. Замгубернатора Константин Полежаев совместно с министром ЖКХ Алексеем Ботвиньевым провели подомовой и поквартирный обход. Полежаев рассказал, что в многоквартирных домах «преимущественно разрушены оконные блоки и стеклопакеты», также «нанесен незначительный ущерб элементам фасада, балконным блокам», передает РИА «Новости».

С понедельника подрядчики приступают к монтажу новых окон. Одно из общежитий, пострадавших минувшей ночью, досрочно включат в программу капитального ремонта. Системы энергетики и водопровод не повреждены, не выявлено утечек газа и повреждений систем газоснабжения.

Напомним, украинский обстрел Белгорода ракетами «Точка-У» унес жизни четверых мирных жителей, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Прямая угроза жителям приграничных областей РФ со стороны ВСУ сохраняется уже несколько месяцев, но нынешняя атака на Белгород превзошла предыдущие. Преднамеренный удар баллистическими ракетами был совершен по жилым кварталам. В Совфеде потребовали сокрушительного военного ответа Украине на удар по Белгороду.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08.20 / «Исайас» вновь усилился до уровня урагана перед выходом на берег

24.07.20 / В оккупированном Крыму пропал трехлетний сын арестованного гражданского журналиста Сулейманова

06.12.21 / Программы поддержки волонтеров предложено ввести во всех регионах

27.12.20 / Витренко заявил, что ему с 2015 года предлагали возглавить Минэнерго

22.09.20 / МЧС запретило мебельные магазины в жилых новостройках

28.06.20 / Дистанционная работа стала испытанием для президента

18.12.20 / Профайлер объяснил жест Путина в ответ на вопрос об отношениях с Западом

09.03.22 / Nissan представила в Европе гибридную версию кроссовера Nissan Qashqai 2022 года

13.02.22 / Москва обвинила Запад в информационном прикрытии санкций против России

28.08.20 / Еще одна страна открыла въезд для россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика