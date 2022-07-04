Калининград предложил Кремлю варианты ответа на запрет транзита Литвой

Правительству и Администрации президента РФ переданы варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Алиханов не сказал что это за предложения – по его словам, обсуждать их стоит «в том случае, если необходимость их принятия будет 100%». Глава региона отметил, что речь идет о «мерах различного характера». «Нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», – приводят его слова «Ведомости».

Калининградская область полагает, что запрет транзита отменят. По словам Алиханова, «не утрачен потенциал» по возможности отмены ограничений, «поэтому вводить ответные меры немного преждевременно», передает ТАСС.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.

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