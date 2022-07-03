NBC – плохая погода нарушает планы миллионов американцев на выходные, посвящённые Дню Независимости

В США начинается празднование Дня Независимости, однако неблагоприятные погодные условия нарушают планы американцев, передаёт NBC. В частности, непогода приводит к переносу или отмене рейсов в то самое время, как авиакомпании столкнулись с небывалым за последнее время пассажиропотоком.

В то самое время, как в стране начинают отмечать 4 июля, неблагоприятные погодные условия нарушают планы людей, желающих отправиться в поездку в эти праздничные выходные. 50 миллионов человек рискуют столкнуться с неблагоприятными метеоусловиями. Сильные грозы вдоль восточного побережья провоцируют серьёзные проблемы на дорогах и в небе.

ГОЛОС ПИЛОТА: Плохая новость состоит в том, что наш рейс задержали на три часа.

Сегодня тысячи отменённых и задержанных рейсов в ряде самых загруженных аэропортов страны. Между тем Управление по безопасности на транспорте сообщило о рекордной пятнице: через пункты досмотра прошли более 2,4 миллиона пассажиров. Такого количества мы не наблюдали с допандемических времён.

ПАССАЖИР: В целом у нас на всю поездку от двери до двери — от Кэтскилла до Орландо — ушло 45 часов.

Для многих путешествующих проблем становится всё больше. Перебои с вылетами приводят к избытку зарегистрированного багажа. Этот хаос усиливают высоченная стоимость перелётов. Средняя цена за билет в оба конца внутри страны составляет 437 долларов — самые дорогие за последние пять лет билеты.

Авиакомпании отчасти винят в происходящем нехватку персонала как среди сотрудников аэропортов, так и среди пилотов.

ПИЛОТ: Я бы сказал, что если вы летите с пересадкой, то вам следует заложить некоторое дополнительное время на эту пересадку.

Количество людей, отправляющихся в путешествие на машине, также небывало высокое. В эти праздничные выходные в путь отправятся приблизительно 48 миллионов американцев. И это даже несмотря на то, что средняя цена на бензин составляет 4 доллара 82 цента за галлон — самый высокий в истории показатель на праздничные выходные, посвящённые 4 июля.

МУЖЧИНА: Очень, очень дорого.

ДЕВУШКА: Разумнее будет воздержаться от дальних поездок.

Для Джейсона Эйтена и его семьи во время их перелёта из Мичигана на Аляску произошло неожиданное развитие событий.

ДЖЕЙСОН ЭЙТЕН, пассажир: Подошла бортпроводница и сказала, что они ищут добровольцев и что они готовы заплатить десять тысяч долларов человеку, готовому отказаться от своего места.

По его словам, такую цену компания Delta была готова заплатить немедленно из-за избыточного количества забронированных мест. И хотя в этот раз он не вызвался добровольцем…

КЕЙТИ ПАРК, корреспондент NBC: Если с вами вновь произойдёт подобный случай, вы возьмёте деньги?

ДЖЕЙСОН ЭЙТЕН: О, да. Если нам предложат такое на обратном пути, то мы купим дом здесь, на Аляске.



Кейти Парк находится сейчас в аэропорту Ла-Гуардия, в Нью-Йорке. В последнее время поступают тревожные сообщения о запретах на вылет, которые могут ещё больше усугубить положение дел, не так ли?

КЕЙТИ ПАРК: Да, Хосе, именно так. Здесь, в Нью-Йорке, у нас нет никакого ухудшения метеоусловий, но, как мы узнали, запреты на вылет были объявлены для рейсов, направляющихся в Ла-Гуардию и в находящийся неподалёку международный аэропорт Ньюарк. И пока неясно, когда эти запреты будут сняты. Хосе.

Дата публикации 03 июля 2022 года.