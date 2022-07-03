Видный американский экономист возложил ответственность за COVID-19 и украинский кризис на США

Глава комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet Джеффри Сакс, убеждён, что пандемия коронавируса стала следствием утечки из американской биолаборатории в Ухани, пишет Republic World. Специалист также высказался об украинском конфликте, отметив, что его бы не было, если бы не настойчивое стремление США расширять НАТО всё дальше и дальше на Восток.

Глава комиссии по COVID-19 престижного медицинского журнала The Lancet Джеффри Сакс заявил на конференции в Испании, что вирус SARS-CoV-2, ставший причиной пандемии COVID-19 во всём мире, был случайной утечкой из «американской биолаборатории», пишет Republic World. Как напоминает издание, 30 марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала первый отчёт, в котором была опровергнута гипотеза о происхождении коронавируса в уханьской лаборатории. При этом организация признала, что коронавирус, вероятно, появился у летучих мышей, а затем перешёл к людям через животное-посредник. На конференции, организованной исследовательским центром GATE, Сакс заявил: «С моей точки зрения, это оплошность в биотехнологиях, а не случайное распространение естественным путём».

Председатель комиссии The Lancet подчеркнул, что, хотя «мы не знаем наверняка», произошла ли утечка вируса или сценарий был другим, однако «доказательств достаточно», чтобы «изучить» этот вопрос.

Ранее Сакс опубликовал статью в соавторстве с профессором молекулярной фармакологии Нилом Харрисоном в научном журнале Национальной академии наук в США, в которой также утверждается, что SARS-CoV-2 на самом деле был утечкой из биолаборатории. В ней учёный потребовал «прозрачности» от федеральных ведомств и университетов США.

Как напоминает информационный ресурс, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи подвергался нападкам за свою роль в финансировании исследований в лаборатории, из которой, по мнению многих, произошла утечка коронавируса. В интервью изданию State of the Union эксперт по инфекционным заболеваниям в администрации Байдена признал, что США выделили лаборатории в Ухани сотни тысяч долларов на исследования. А базирующийся в США центр EcoHealth Alliance в 2014 году получил грант на изучение возможных случаев заражения коронавирусами от летучих мышей.

Сам Фаучи, хотя и отрицал проведение исследований по повышению вирулентности вирусов в уханьской лаборатории, признался конгрессу, что подобные исследования в отношении гриппа или коронавируса были «предметом пристального внимания»США.

В отчёте Республиканской партии, опубликованном в августе прошлого года, говорилось, что «подавляющее число улик доказывает, что все дороги [к вспышке коронавируса] ведут в Уханьский институт вирусологии», а Коммунистическая партия Китая предприняла «величайшую попытку сокрытия всех времён», устранив самые ранние свидетельства о лабораторной утечке.

В 2014 году Национальные институты здравоохранения США объявили о приостановке финансирования исследований по повышению вирулентности, которые, как «разумно предполагалось, придадут дополнительные признаки вирусам гриппа, Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС) или атипичной пневмонии». Сенатор-республиканец США Рэнд Пол утверждал, что американское финансирование пошло на исследовательские лаборатории в Пекине, где учёные делали вирусы более заразными и смертоносными ради разработки методов лечения или вакцин.

На конференции в Испании Сакс также высказался об украинском конфликте. «Теперь у нас война, которой можно было избежать, если бы США не подталкивали столь настойчиво НАТО к расширению всё больше на Восток», — уверен профессор.