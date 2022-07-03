Занятия спортом связали с низким риском развития диабета

В результате нового эксперимента ученые выяснили, что ожирение, диабет второго типа и прочие заболевания, связанные с нарушением метаболизма, можно предупредить, если уделять время физическим нагрузкам.

Специалисты изучили лабораторных грызунов с ожирением и выяснили, что у них понижен уровень сигнальной молекулы Lac-Phe. Его нормализация помогла снизить потребление пищи животными век зависимости от расхода энергии.

В крови человека также имеется Lac-Phe, поэтому регулярные физические нагрузки способствуют нормальному гомеостазу глюкозы и снижают вероятность развития диабета второго типа, ожирения.