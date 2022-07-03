Как омолодить шею и область декольте: рецепты домашних эликсиров

Шея и зона декольте первыми страдают от возрастных изменений. Во-первых, кожа там достаточно тонкая, с малым количеством сальных желез. Во-вторых, многие женщины элементарно забывают об этих участках, делая основной акцент на лице. Если замечена потеря упругости и первые морщинки, ситуацию спасут домашние эликсиры.

Лимонно-солевой эликсир

В стакан воды необходимо добавить по столовой ложке лимонного сока и аптечного спирта. Затем в жидкости следует растворить чайную ложку соли.

После тщательного умывания нужно нанести эликсир на кожу при помощи ватного диска. Средство не нужно смывать, оно должно полностью высохнуть на коже. После этого обязательно использовать питательный крем.

Процедуру необходимо повторять трижды в неделю.

Солевые компрессы

Чтобы вернуть упругость шее и подбородку, необходимо растворить чайную ложку соли в стакане воды. Далее следует смочить в рапе небольшое тонкое полотенце или бинт, сложенный в несколько слоев.

Приложите компресс к проблемным зонам, зафиксируйте сверху сухим полотенцем и оставьте на полчаса.

Процедуру повторять дважды в неделю.

Омолаживающее тесто

Если вы готовите выпечку из дрожжевого теста, оставьте немного для бьюти-процедур. Тонко раскатайте его и наложите пласт на шею и зону декольте на полчаса.

Чтобы устранить дряблость и уплотнить кожу, нужно проводить такие процедуры через день в течение месяца (лучше всего перед сном). Эффект от такого курса сохранится примерно на полгода.

Картофельный компресс

Если на шее появились “кольца Венеры”, используйте теплое картофельное пюре с добавлением небольшого количества аптечного глицерина и оливкового масла.

Пюре нужно равномерным тонким слоем выложить на ткань и приложить к шее. Сверху все зафиксировать пищевой пленкой, а потом утеплить шерстяным шарфом.

Компресс нужно выдержать 15-20 минут, после чего следует ополоснуть кожу теплой водой. Уже после первой процедуры складки станут менее заметными. Количество сеансов регулируйте самостоятельно, ориентируясь на состояние кожи.