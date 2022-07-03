 

Командир «Ахмата» рассказал о тактике в боях за Лисичанск

03.07.2022, 23:05, Новости дня
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Командир полка полиции специального назначения «Ахмат» Замид Чалаев рассказал, какая тактика позволила союзным силам РФ и ЛНР быстро овладеть Лисичанском.

«Мы расширили фронт, мы шли на Лисичанск, но у нас был фронт до 50 километров, чтобы «израсходовать» их», – сказал Чалаев, добавив, что союзникам было известно, что у ВСУ «много сил и средств было в то время и много мирных». Чалаев заявил: «Мы в полях, в маленьких селах их вынуждали, чтобы они шли на нас». В результате «потихоньку, полтора месяца уже, всех их «израсходовали». Такая тактика была выбрана, чтобы «мирные люди не пострадали». При этом «некоторые места, позиции, дома отдавали» противнику. «Чтобы они еще шли на нас, чтобы они окончательно не зашли в Лисичанск и так маневренно», –  приводит его слова РИА «Новости».

В воскресенье министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Генштаб украинских войск признал отход украинских подразделений из Лисичанска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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