 

Жертвами украинского обстрела стали всего лишь пять жителей ДНР

03.07.2022, 23:05, Новости дня
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В результате обстрела, который устроили вооруженные силы Украины, погибли пять мирных жителей, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

В сообщении говорится, что «в результате сегодняшнего обстрела» также пострадали 13 мирных жителей, включая двоих детей. «Девочка 2011 года рождения и девочка 2007 года рождения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

В июне ДНР запросила у РФ дополнительную союзническую помощь. Это произошло на фоне тяжелых обстрелов столицы республики со стороны ВСУ. В Москве и Донецке обстрелы назвали варварскими, среди погибших есть женщины и дети. Также под ударом оказался донецкий роддом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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