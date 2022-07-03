Стрельба произошла в ТЦ в Копенгагене

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03.07.2022, 23:05, Новости дня
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В результате стрельбы в торговом центре Field’s в Копенгагене пострадали не менее трех человек, сообщают СМИ.

Датское радио сообщило, что сейчас «три человека проходят лечение в травматологическом центре Rigshospitalet после стрельбы в большом центре Field’s». Мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен назвала инцидент «ужасными событиями». По ее словам, «была вызвана группа экстренного реагирования города». Один человек задержан, передает РИА «Новости».

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон призвала не распространять в соцсетях видео с места «этого трусливого нападения» по соображениям безопасности. Представитель Еврокомиссии такого уровня впервые призывает людей не публиковать видео с места серьезного инцидента в стране ЕС, передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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