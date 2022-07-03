 

Антиоксиданту из помидоров нашли применение

03.07.2022, 22:10, Разное
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Научные сотрудники Цзилиньского университета сообщили, что натуральный антиоксидант ликопин, который содержится в томатах, можно использовать для повышения стабильности перовскитных солнечных элементов.

Антиоксидант имеется не только в помидорах, но и в грейпфрутах, шиповнике и некоторых других красных плодах. Ликопин до недавнего времени применяли исключительно в качестве красителя пищевых продуктов, но ему нашли новую сферу использования. Соединение, добавленное в состав перовскитных элементов, помогает остановить окисление и продлить срок эксплуатации устройств.

С помощью ликопина ученые из Китая уже смогли повысить эффективность солнечных элементов на 3%, а также улучшили стабильность их работы. По сообщениям специалистов, новые перовскиты прослужили 3,5 тысячи часов, сохранив 92% от своей изначальной эффективности.



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