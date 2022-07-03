 

Биологи выяснили, зачем бабочкам хвосты

03.07.2022, 22:10, Разное
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Ученые из Франции в результате нового исследования доказали, что бабочки нуждаются в хвостах для отвлечения хищников.  Подробнее они рассказали в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Научные работы, проведенные ранее, помогли выяснить, что хвосты у многих видов бабочек и мотыльков развивались независимо. Новое исследование инициировали специалисты из Национального музея естествознания, парижской Сорбонны и других учреждений. Они проанализировали 65 особей бабочек Iphiclides podalirius и рассмотрели повреждения на их хвостах.

Оказалось, что в 41% случаев бабочки имели повреждения, что говорит о функции хвоста, как отвлекающей части тела насекомого, помогающей ему выжить при встрече с хищником. Доказали теорию и соответствующие эксперименты.



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