Российская IKEA объявила дату распродажи товаров онлайн

IKEA объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля для всех желающих, сообщается на официальном сайте российского подразделения.

На сайте ikea.ru сообщается, что продажа товаров будет осуществляться только на официальном сайте. Доставку можно оформить только в городах, где есть магазины ИКЕА: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и на прилегающей к ним территории, но не более 50 километров от города.

В заявлении утверждается, что «товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии».

Также покупателям предлагают оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи партнеров (Ozon или Почты России) только в городах, где есть магазины ИКЕА и на прилегающей к ним территории, доставка до пунктов выдачи заказов в других городах недоступна.

Ранее сообщалось, что российская часть IKEA разрешила своим сотрудникам приобретать товары в магазинах сети.

Напомним, шведская компания IKEA заявила, что продаст четыре фабрики в РФ и оставит розничный бизнес в стране на паузе. Компания также сообщила, что планирует организовать распродажу товаров с российских складов.

—