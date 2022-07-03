 

Российская IKEA объявила дату распродажи товаров онлайн

03.07.2022, 21:40, Новости дня
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IKEA объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля для всех желающих, сообщается на официальном сайте российского подразделения.

На сайте ikea.ru сообщается, что продажа товаров будет осуществляться только на официальном сайте. Доставку можно оформить только в городах, где есть магазины ИКЕА: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и на прилегающей к ним территории, но не более 50 километров от города.

В заявлении утверждается, что «товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии».

Также покупателям предлагают оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи партнеров (Ozon или Почты России) только в городах, где есть магазины ИКЕА и на прилегающей к ним территории, доставка до пунктов выдачи заказов в других городах недоступна. 

Ранее сообщалось, что российская часть IKEA разрешила своим сотрудникам приобретать товары в магазинах сети.

Напомним, шведская компания IKEA заявила, что продаст четыре фабрики в РФ и оставит розничный бизнес в стране на паузе. Компания также сообщила, что планирует организовать распродажу товаров с российских складов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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