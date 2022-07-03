 

Экс-арендатор задержанного в Турции сухогруза сообщил, что отдал его в ноябре

03.07.2022, 21:40, Новости дня
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Российская фирма «НавигаторЪ», бывший арендатор сухогруза «Жибек жолы», который могли задержать в Турции, в ноябре прошлого года передала его казахстанской компании «Казмортрансфлот» (КТМФ) и сейчас не имеет отношения к судну, сообщил гендиректор компании «НавигаторЪ» Вячеслав Игонин.

«Ранее действительно судно «Жибек Жолы» находилось у нас в аренде, но в ноябре 2021 года мы вернули это судно казахской фирме «Казмортрансфлот» (КТМФ), КТЖ. В данный момент никакого отношения к «Жибек Жолы» не имеем», – рассказал Игонин РИА «Новости».

Казахстанская компания KTZ Express (структура КТЖ) заявила, что ТОО KTZ Express Shipping (владелец судна «Жибек жолы») еще в октябре 2021 года заключило договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией «Грин-Лайн» сроком до 30 ноября 2022 года, а затем «Грин-Лайн» в свою очередь заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU.

Ранее представитель турецкой таможни подтвердил задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято.

Напомним, Турецкая таможня по требованию Киева задержала российское судно, якобы перевозившее украинское зерно, сообщил посол страны в Анкаре Василий Боднар.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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