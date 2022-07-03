Мнение: Внушительный ответ

В случае продолжения киевской стороной провокаций, им не поздоровится — МИД РФ.

В переводе это звучит примерно так: ну ладно, этот раз не считается, но в следующий мы точно что-нибудь придумаем.

Здесь дело не в моей кровожадности. Есть определенный уровень и градус противостояния, который преодолевать «вверх» Кремль не спешит. Не по причине гуманизма – там такое слово отродясь не слыхивали. Поднятая планка насилия должна удерживаться. Это аксиома. Пока «черта» – это ленивые бомбардировки десятком ракет в сутки. Иногда – двумя десятками. Больше просто нету.

А операция возмездия – это массированный налет десятками стратегических бомбарировщиков и залп сотни ракет. Есть ли такой ресурс – большой вопрос.

Но даже если он есть, речь пойдет о сотнях жертв. На таком фоне все западные «голуби» будут вынуждены на время закрыть свои фонтаны красноречия, и на передний план выйдут «ястребы». Которые буквально рывком преодолеют сложившийся тупик и противоречия вокруг размеров и объемов санкций. Тупик очевидно наметился, и тяжелое прохождение «шестого пакета» европейских санкций это очень неплохо показал.

В Кремле радостно потирают руки, видя этот тупик, и массированный ответ с очевидными последствиями – это перевод всей войны с Западом на качественно новый уровень. И к этому в Кремле либо точно не готовы, либо просто не проработали варианты.

А потому – невнятное заявление МИД. Совсем молчать невозможно, но и сказать что-то вразумительное – тоже. А уж что-то предпринимать – это вообще за гранью. Поэтому и очередное предупреждение. Хорошо, про «центры принятия решений» уже не говорят – будет совсем смешно.

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