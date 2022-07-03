Мнение: Отключение Германии, триллионные убытки без газа и закроется ли BASF

1. Народ требует ограничить поставки газа и нефти обнаглевшим европейцам. Пока что мы душим вентили строго в рамках действующих контрактов: по техническим причинам, возникшим из-за санкций. Но народ возмущён тем, что Россия продаёт нефть и газ недружественным странам, поставляющим оружие, которое стреляет в наших солдат. Мало того, продаёт за стремительно обесценивающиеся фантики (доллары и евро), на которые из-за тех же санкций нам сложно что-либо купить на Западе.

Между тем, в Европе и, в частности, в Германии, совершенно не готовы к отключению от российского газа. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Минутка холодной войны.

Свежий Spectator задаётся вопросом: а есть ли у Германии план на тот случай, если то, за что так долго боролись зелёные (избавление от русского газа) действительно сбудется?

И отвечает (суть в целом выражена на картинке): у Германии нет плана. Просто нет, и всё. Единственный её план был, как оказывается — в том, чтобы Путин не закручивал вентиль до тех пор, пока Германия не придумает, как пересесть с русской иглы на лицо зелёного одобрения и альтернативные источники.

Но позвольте, интересуется издание. Вот Германия заявила сама, что за пару лет избавится от путинского газа.

Вот Германия заявила сама Путину, что тот «теряет немецкого покупателя в любом случае».

И что, спрашивается, должно помешать русским напоследок причинить немцам максимальный ущерб?

…Возможно, этот вопрос в России уже решён (и он, надо полагать, имеет прямую связь со вчерашним решением Газпрома сэкономить средства на дивидендах на ближайший период).

Немцы, конечно, поступают некрасиво. Мы много лет вкладывали миллиарды в газовую инфраструктуру, строили газопроводы, и тут вдруг один из главных клиентов заявляет, что намерен полностью отказаться от нашего газа за короткий срок. До того, как сделанные нами вложения окупятся.

От такого клиента, конечно, надо избавляться.

Как показывает практика, мы уже сейчас зарабатываем хорошие деньги на резко возросшем экспорте в Азию. Также Газпрому пришлось, наконец, вовсю заняться газификацией регионов России — делом не слишком-то выгодным, зато обещающим надёжный доход на долгие десятилетия вперёд.

Уверен, что сценарий полного закрытия вентиля уже прорабатывается. Наш план «А» состоял в том, чтобы расколоть Запад, поссорив Евросоюз с США на почве русского газа. Но цены на газ сейчас так высоки, а Евросоюз так уязвим, что, возможно, выгоднее будет просто прихлопнуть европейскую экономику одним ударом.

2. Немцы тем временем уже успели подсчитать будущие убытки в случае перекрытия вентиля. Убытки чудовищные – цифра составляет почти четверть годового ВВП Германии (ссылка):



Экономист Йенс Эрхардт оценил отказ Германии от российского газа в один триллион евро. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

По мнению Эрхардта, из-за последствий санкций против России и риска сокращения газовых поставок Германия переживает трудные времена. «Высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем. Мы также почувствуем это в Германии», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что ограничениями против России европейские страны наносят себе колоссальный вред. По его словам, Германия не сможет заменить «дешевый российский газ» в ближайшие четыре года. «По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдется нам в один триллион евро», — констатировал Эрхардт. Он отметил, что промышленность в стране станет менее конкурентоспособной.

3. К вопросу о том, какие конкретно отрасли немецкой экономики пострадают, и почему. Вот, например, знаменитая на весь мир (как минимум со времён Первой мировой) немецкая химическая промышленность. Газ для неё это не только источник энергии, но и сырьё, материал для производства продукции (ссылка):

BASF задумался о закрытии крупнейшего в мире химкомплекса из-за дефицита газа. Для химического гиганта BASF газ является сырьем. Концерн потребляет 4 процента газа, потребляемого Германией. Короче, для кого-то антироссийские санкции – политико-идеологические игры, а для немецкой промышленности – неразрешимая проблема. Если BASF закроется, ФРГ ждет социальный взрыв, потому что миллионы окажутся безработными. Некоторые смежные и логистические компании тоже закроются.

Комплекс в Людвигсхафене, занимающий около десяти квадратных километров, обеспечивает примерно 4% всего спроса на газ в Германии. Комплекс включает порядка 100 км дорог, восемь ресторанов и даже собственный винный погреб. Порядка 60% газа на площадке используется для производства электроэнергии, а оставшиеся 40% являются сырьем для производства химической продукции, включая аммиак и ацетилен.

Германия получает примерно 35% всего газа из России. До начала военной спецоперации на Украине показатель доходил до 55%. Мощности “Северного потока” для поставок газа из России в Германию сейчас используются лишь на 40%, и аналитики полагают, что загруженность газопровода может упасть еще сильнее.

По оценкам руководства BASF, если химический комплекс будет получать более 50% максимального объема газа, эксплуатацию площадки удастся продолжить за счет сокращения нагрузки и использования альтернативных источников поставок. Но если показатель упадет ниже этой отметки, то работу комплекса придётся прекратить.