 

Роботы смогут получить человеческую кожу

03.07.2022, 20:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Японские исследователи разработали уникальный метод покрытия механизмов и деталей роботов человеческой кожей. Технологию представили сотрудники Университета Токио.

В качестве эксперимента ученые уже покрыли кожей поверхность роботизированного пальца. Главный автор разработки рассказал, что после выполнения процедуры палец, который двигается с помощью приводов, выглядел слегка вспотевшим.

Эксперты также заявили, что предыдущие покрытия из силикона необходимо кроить, поэтому работать с ними проблематично. Кожа же лишена подобных недостатков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06.22 / Украинская ситуация больно ударила по Италии и Испании

10.10.21 / Российских изобретателей обяжут регистрировать международные патенты на государство, а не на себя

23.11.21 / Ослепший англичанин начал видеть странные образы, в том числе изувеченных людей и Смерть с косой

17.01.22 / Даже в свой день рождения песни жене посвящает!

25.02.22 / Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София открыли памятный музей в честь диджея Avicii

01.03.21 / Tatarka рассказала Ксении Собчак об истинной причине развода с фронтменом Little Big Ильей Прусикиным

12.03.21 / Департамент транспорта Москвы потратит 200 млрд рублей на ремонт воздушных ям

26.05.22 / ТЦ опасаются банкротства

24.10.20 / Скандалы: Анастасия Шульженко VS Наташа Королева

15.05.21 / Артем Дзюба стал отцом в третий раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика