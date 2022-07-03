Роботы смогут получить человеческую кожу
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Японские исследователи разработали уникальный метод покрытия механизмов и деталей роботов человеческой кожей. Технологию представили сотрудники Университета Токио.
В качестве эксперимента ученые уже покрыли кожей поверхность роботизированного пальца. Главный автор разработки рассказал, что после выполнения процедуры палец, который двигается с помощью приводов, выглядел слегка вспотевшим.
Эксперты также заявили, что предыдущие покрытия из силикона необходимо кроить, поэтому работать с ними проблематично. Кожа же лишена подобных недостатков.
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