Роботы смогут получить человеческую кожу

Японские исследователи разработали уникальный метод покрытия механизмов и деталей роботов человеческой кожей. Технологию представили сотрудники Университета Токио.

В качестве эксперимента ученые уже покрыли кожей поверхность роботизированного пальца. Главный автор разработки рассказал, что после выполнения процедуры палец, который двигается с помощью приводов, выглядел слегка вспотевшим.

Эксперты также заявили, что предыдущие покрытия из силикона необходимо кроить, поэтому работать с ними проблематично. Кожа же лишена подобных недостатков.