 

В Японии создали полимерную основу для новых дисплеев

03.07.2022, 20:45, Разное
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Ученые из Университета Цукубы в Японии разработали технологию производства экранов и дисплеев нового поколения. Их основное отличие от использующихся на данный момент устройств заключается в том, что они изготовлены на основе полимеров.

Специалисты взяли классические линейные жидкие кристаллы и с их помощью получили полимерные элементы, которые характеризуются спиралевидной конфигурацией. В итоге материал получил свойство круговой поляризацией светового потока.

Преимущество новых дисплеев в том, что они могут использоваться на солнце без потери качества изображения. Также человек может ее снимать очки при работе, так как линзы отличаются линейной поляризацией, а это не мешает круговой.



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