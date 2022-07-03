В Японии создали полимерную основу для новых дисплеев

Ученые из Университета Цукубы в Японии разработали технологию производства экранов и дисплеев нового поколения. Их основное отличие от использующихся на данный момент устройств заключается в том, что они изготовлены на основе полимеров.

Специалисты взяли классические линейные жидкие кристаллы и с их помощью получили полимерные элементы, которые характеризуются спиралевидной конфигурацией. В итоге материал получил свойство круговой поляризацией светового потока.

Преимущество новых дисплеев в том, что они могут использоваться на солнце без потери качества изображения. Также человек может ее снимать очки при работе, так как линзы отличаются линейной поляризацией, а это не мешает круговой.