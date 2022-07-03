Как превратиться из брюнетки в почти блондинку без радикального осветления: щадящие техники, которые сохранят здоровье волос

Многие женщины мечтают превратиться из брюнетки в блондинку. Но далеко не каждая из них решается на радикальное осветление. Ведь полное обесцвечивание повреждает и пересушивает волосы. В наши дни существуют более щадящие техники, которые сохраняют красоту и здоровье прядей. К ним относится создание светлых бликов. В статье мы расскажем о нескольких вариантах такого окрашивания.

“Тигровый глаз”

Создатели бликов “тигровый глаз” вдохновлялись внешним видом камня с одноименным названием. Этот вариант мелирования представляет собой смешивание золотистых медово-янтарных оттенков с орехово-кофейными. Такой эффект делает шевелюру многомерной.

При этом варианте окрашивания блики надо наносить от руки, высветляя те участки, которые подчеркивают лицо. Естественный цвет корней сохраняется, что облегчает уход за волосами.

Балаяж

Балаяж – идеальная техника для перехода от брюнетки к блондинке. В результате такого окрашивания волосы выглядят слегка выгоревшими на солнце. Мастер наносит краску на пряди, совершая метущие движения кончиком кисти.

Балаяж дает естественный результат. Волосы не требуют частого подкрашивания, так как корни остаются темными.

Если ваш естественный цвет – черный, то вы можете играть с оттенками корицы, фундука и карамели. Каштановый фон можно сочетать с золотистыми бликами.

Обрамление лица

Вы можете попробовать создать светлые пряди около лица. Этот вариант окрашивания должен быть адаптирован под особенности вашего облика. Блики должны подчеркивать самые выигрышные части вашего лица.

Пряди, обрамляющие лицо, окрашивают на 1-2 оттенка светлее естественного цвета волос. При этом корни остаются нетронутыми, что облегчает уход за шевелюрой.

“Мышиное” окрашивание

Термин “мышиное окрашивание” не должен вводить вас в заблуждение. Он не означает, что ваши волосы будут покрашены в серый цвет. При этом методе краска наносится на расстоянии около 3 см от корней, протягивается по большей части прядей, а кончики окрашиваются в еще более светлый тон.

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При “мышином окрашивании” переход между тонами получается очень плавным. Это придает волосам естественный вид.

Омбре

Это техника с плавным и практически незаметным переходом насыщенного цвета в более светлый или наоборот. С помощью омбре шевелюра выглядит максимально естественно. Светлые акценты и блики имитируют выгорание прядей на солнце.

Бебилайтс

Блики бебилайтс идут большинству девушек с темными волосами. Эта техника предполагает окрашивание только верхнего слоя шевелюры.

Этот вариант окрашивания не должен быть контрастным. Если вы жгучая брюнетка, то выбирайте блики каштанового цвета. Обладательницам более светлых волос можно попробовать бебилайтс золотистых тонов.

Вудлайтс

Вудлайтс – относительно новый вариант окрашивания волос. Эта техника предусматривает создание бликов, напоминающих игру солнечных лучей на коре дерева.

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При этом способе окрашивания сочетаются золотистые и коричневатые тона. Краска наносится от корней до кончиков прядей.

Колор мелтинг

С помощью этой техники на шевелюре создаются светлые блики. Их цвет напоминает оттенки тающего мороженого. Между тонами создается настолько плавный переход, чтоб определить ваш натуральный цвет шевелюры становится затруднительным.

Техника “колор мелтинг” довольно сложна. Ее создание следует доверять только опытному парикмахеру.

Тизилайтс

При этой технике мастер расчесывает ваши волосы снизу вверх. Затем он покрывает пряди краской и заворачивает в фольгу. Такой метод позволяет получить более яркий тон и многомерный эффект.

Тизилайтс хорошо смотрятся на темно-каштановых волосах. Такие блики визуально омолаживают облик.

Заключение

Эти щадящие техники осветления позволяют сохранить волосы крепкими и здоровыми. Они придают вашим прядям более естественный оттенок, чем обычное обесцвечивание.