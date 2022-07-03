Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Замедляемся

и выдыхаем! На этой неделе многие из нас ощутят, что натянутые, как струна,

нервы начинают потихоньку расслабляться. Да, этот момент настает. Небесная

канцелярия работает, и планеты, находясь в постоянном движении, меняют энергии,

влияющие на нас. Пришло время отдыха!

Главный

виновник нарастающих перемен – Марс, который 5 июля переходит в знак Тельца.

Телец знает толк в наслаждениях, вкусной еде, брендовых вещах и красивом

отдыхе, но… Ему не очень-то охота что-то делать. Тем более в июле месяце! В то

же время Меркурий сменяет нервный знак Близнецов на домоседа-Рака. Кажется, это

идеальная пара!

Синергия

планет дает возможность не передышки, а настоящего отдыха. Если нет жизненно

важных дел, забейте на все планы, составленные в далекий и наивный новогодний

день, и предайтесь стопроцентной, концентрированной лени. Это будет лучшим

подарком себе!

Тем,

кто вынужден работать и выдавать результат, можно посоветовать сбавить темп (если

это возможно) и обязательно делать качественные паузы. Даже если у вас всего 10

минут свободного времени, сделайте их приятными по максимуму.

Находите

время на занятия живописью, посещайте концерты и выставки, носите красивую

одежду, украшайте еду, как ваш любимый кулинарный блогер. Марс в Тельце не

прощает серой жизни; помните, и если вы ему не предоставите ярких красок, он

сделает вас нервными и вечно недовольными.

Что

можно делать на этой неделе, кроме перечисленного? В первые дни недели –

заканчивать старые дела. В среду и четверг – делать дорогостоящие покупки: они

долго прослужат и будут радовать вас качеством. Можно заниматься своим телом,

здоровьем, посещать врачей, делать массаж и бьюти-процедуры.

А

вот начиная с пятницы лучше не делать совсем ничего: Черная Луна возьмет в

оборот Меркурий, и ему будет несладко. В эти дни важно не перессориться друг с

другом и не слушать / читать новостей (там будут сплошные фейки). Не принимайте

в эти дни важных решений, плывите по течению. В отличие от вас, течение знает,

куда плыть!

Овен

Проводите

Марс достойно, устройте ему проводы: вспомните, чем занимались с 10 мая,

запишите, какие уроки можно вынести из событий, каких результатов добились. С 5

июля начинается новый период, у вас будут шансы решить свои финансовые дела, но

далеко не сразу. Держите эту тему под контролем.

Телец

В

вашем знаке появился дорогой гость, Марс – последняя из значимых планет,

которая побывает в Тельце в этом году. До 20 августа вам будет некогда скучать,

особенно если вы горите желанием что-то изменить. Будьте готовы к существенным

новостям и необходимости быстро реагировать.

Близнецы

Ваша

жизни станет спокойнее, войдет в более привычный ритм. Здорово, если вы

сможете, наконец, уделить время себе: здоровью, внешности, самооценке.

Возможно, поступят новые предложения или вы найдете подработку, так что до

конца июля сможете заработать больше, чем ожидалось.

Рак

Так

уж сложилось, что вы сейчас находитесь на сцене, а не в зрительном зале.

Происходят события, от которых не отвертишься: нужно принимать решения, давать

четкие, а не обтекаемые, ответы. Эта неделя принесет новые темы, которые будут

актуальны всего 2 недели. А потом можно будет отдохнуть!

Лев

Приятное

время для Львов, которые падки на все красивое, не меньше Тельцов. У вас

появится возможность решить важный вопрос по работе или бизнесу. В то же время

будет легко и приятно побыть в одиночестве – пользуйтесь этим, чтобы

восстановить энергию. Начать можно прямо в эти выходные.

Дева

Девам

можно смело отправляться на отдых, но только если вы не ограничитесь лежанием

на пляже. Звезды хотят, чтобы вы узнавали что-то новое, посещали экскурсии,

покупали интересные книги и учебные курсы, знакомились с городами и людьми. Смена

обстановки – вот секрет вашего идеального июля.

Весы

Неделя

не создана для серьезных дел, зато может порадовать яркими эмоциями. Четверг –

шикарный день для всех Весов! Луна в вашем знаке будет наслаждаться компанией

Венеры и Селены. Обязательно сходите в этот день в театр, музей, на концерт или

в книжный магазин – что вам больше по душе.

Скорпион

Не

назначайте важных встреч и дел на пятницу – субботу: Луна в вашем знаке

ослаблена и не сможет вам помочь. Сосредоточьтесь на рутинных делах и учебе – с

переходом Меркурия в Рак учиться станет легче и интереснее. Также звезды не

прочь отправить вас в отпуск. Далеко-далеко, чем дальше – тем лучше!

Стрелец

Стрельцам

нужно внимательно перечитать вступление к этому гороскопу, чтобы понять, как

провести эту неделю. Потому что именно вашему знаку требуются отдых и забота о

себе. Записывайтесь на массаж или покупайте путевку в санаторий, если хотите

сохранять здоровье и интерес к жизни.

Козерог

Планеты

красноречиво намекают на ренессанс в вашей личной жизни. Даже самые упорные

одиночки почувствуют в душе желание найти себе пару или хотя бы посмотреть в

эту сторону. Романтика сама просится в вашу жизнь, не отказывайтесь, допустите

в свою жизнь ветерок флирта и кокетства.

Водолей

Продолжайте

в том же духе! На прошлой неделе вы начали что-то делать в таких скучных

сферах, как здоровье, забота о себе, дом, хозяйство, быт. Марс в Тельце

настаивает на продолжении! К счастью, в этом знаке он долго запрягает, так что

успеете соскочить, если вам не понравится маршрут.

Рыбы

Меркурий

в родственном для вас, водном знаке Рак, а это бальзам на душу и легкость,

вместо неприятной суеты и усталости. Вас ждут прекрасные 2 недели: если сможете

вырваться из обыденности и уехать на это время в отпуск, это будет круто. В

любом случае найдите способ отдохнуть и развлечься!