Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
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Замедляемся
и выдыхаем! На этой неделе многие из нас ощутят, что натянутые, как струна,
нервы начинают потихоньку расслабляться. Да, этот момент настает. Небесная
канцелярия работает, и планеты, находясь в постоянном движении, меняют энергии,
влияющие на нас. Пришло время отдыха!
Главный
виновник нарастающих перемен – Марс, который 5 июля переходит в знак Тельца.
Телец знает толк в наслаждениях, вкусной еде, брендовых вещах и красивом
отдыхе, но… Ему не очень-то охота что-то делать. Тем более в июле месяце! В то
же время Меркурий сменяет нервный знак Близнецов на домоседа-Рака. Кажется, это
идеальная пара!
Синергия
планет дает возможность не передышки, а настоящего отдыха. Если нет жизненно
важных дел, забейте на все планы, составленные в далекий и наивный новогодний
день, и предайтесь стопроцентной, концентрированной лени. Это будет лучшим
подарком себе!
Тем,
кто вынужден работать и выдавать результат, можно посоветовать сбавить темп (если
это возможно) и обязательно делать качественные паузы. Даже если у вас всего 10
минут свободного времени, сделайте их приятными по максимуму.
Находите
время на занятия живописью, посещайте концерты и выставки, носите красивую
одежду, украшайте еду, как ваш любимый кулинарный блогер. Марс в Тельце не
прощает серой жизни; помните, и если вы ему не предоставите ярких красок, он
сделает вас нервными и вечно недовольными.
Что
можно делать на этой неделе, кроме перечисленного? В первые дни недели –
заканчивать старые дела. В среду и четверг – делать дорогостоящие покупки: они
долго прослужат и будут радовать вас качеством. Можно заниматься своим телом,
здоровьем, посещать врачей, делать массаж и бьюти-процедуры.
А
вот начиная с пятницы лучше не делать совсем ничего: Черная Луна возьмет в
оборот Меркурий, и ему будет несладко. В эти дни важно не перессориться друг с
другом и не слушать / читать новостей (там будут сплошные фейки). Не принимайте
в эти дни важных решений, плывите по течению. В отличие от вас, течение знает,
куда плыть!
Овен
Проводите
Марс достойно, устройте ему проводы: вспомните, чем занимались с 10 мая,
запишите, какие уроки можно вынести из событий, каких результатов добились. С 5
июля начинается новый период, у вас будут шансы решить свои финансовые дела, но
далеко не сразу. Держите эту тему под контролем.
Телец
В
вашем знаке появился дорогой гость, Марс – последняя из значимых планет,
которая побывает в Тельце в этом году. До 20 августа вам будет некогда скучать,
особенно если вы горите желанием что-то изменить. Будьте готовы к существенным
новостям и необходимости быстро реагировать.
Близнецы
Ваша
жизни станет спокойнее, войдет в более привычный ритм. Здорово, если вы
сможете, наконец, уделить время себе: здоровью, внешности, самооценке.
Возможно, поступят новые предложения или вы найдете подработку, так что до
конца июля сможете заработать больше, чем ожидалось.
Рак
Так
уж сложилось, что вы сейчас находитесь на сцене, а не в зрительном зале.
Происходят события, от которых не отвертишься: нужно принимать решения, давать
четкие, а не обтекаемые, ответы. Эта неделя принесет новые темы, которые будут
актуальны всего 2 недели. А потом можно будет отдохнуть!
Лев
Приятное
время для Львов, которые падки на все красивое, не меньше Тельцов. У вас
появится возможность решить важный вопрос по работе или бизнесу. В то же время
будет легко и приятно побыть в одиночестве – пользуйтесь этим, чтобы
восстановить энергию. Начать можно прямо в эти выходные.
Дева
Девам
можно смело отправляться на отдых, но только если вы не ограничитесь лежанием
на пляже. Звезды хотят, чтобы вы узнавали что-то новое, посещали экскурсии,
покупали интересные книги и учебные курсы, знакомились с городами и людьми. Смена
обстановки – вот секрет вашего идеального июля.
Весы
Неделя
не создана для серьезных дел, зато может порадовать яркими эмоциями. Четверг –
шикарный день для всех Весов! Луна в вашем знаке будет наслаждаться компанией
Венеры и Селены. Обязательно сходите в этот день в театр, музей, на концерт или
в книжный магазин – что вам больше по душе.
Скорпион
Не
назначайте важных встреч и дел на пятницу – субботу: Луна в вашем знаке
ослаблена и не сможет вам помочь. Сосредоточьтесь на рутинных делах и учебе – с
переходом Меркурия в Рак учиться станет легче и интереснее. Также звезды не
прочь отправить вас в отпуск. Далеко-далеко, чем дальше – тем лучше!
Стрелец
Стрельцам
нужно внимательно перечитать вступление к этому гороскопу, чтобы понять, как
провести эту неделю. Потому что именно вашему знаку требуются отдых и забота о
себе. Записывайтесь на массаж или покупайте путевку в санаторий, если хотите
сохранять здоровье и интерес к жизни.
Козерог
Планеты
красноречиво намекают на ренессанс в вашей личной жизни. Даже самые упорные
одиночки почувствуют в душе желание найти себе пару или хотя бы посмотреть в
эту сторону. Романтика сама просится в вашу жизнь, не отказывайтесь, допустите
в свою жизнь ветерок флирта и кокетства.
Водолей
Продолжайте
в том же духе! На прошлой неделе вы начали что-то делать в таких скучных
сферах, как здоровье, забота о себе, дом, хозяйство, быт. Марс в Тельце
настаивает на продолжении! К счастью, в этом знаке он долго запрягает, так что
успеете соскочить, если вам не понравится маршрут.
Рыбы
Меркурий
в родственном для вас, водном знаке Рак, а это бальзам на душу и легкость,
вместо неприятной суеты и усталости. Вас ждут прекрасные 2 недели: если сможете
вырваться из обыденности и уехать на это время в отпуск, это будет круто. В
любом случае найдите способ отдохнуть и развлечься!
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