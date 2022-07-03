Мнение: ЮКОС и Газпром

Занятная параллель

В чем обвиняют Ходорковского, известно. Формально – в неуплате налогов; “по существу” – в том, что он, гад, якобы хотел на деньги “Юкоса” организовать кампании то ли 100, то ли 200 “одномандатников” на выборах в ГД РФ, поддержать ряд партий (чаще всего называют “Яблоко”) и таким вот образом сформировать СВОЁ большинство в главном законодательном органе страны. Вот это последнее обстоятельство многие (например, Михаил Леонтьев) признают серьезнейшим отягчающим обстоятельством. Мол, как же? – власть защищалась! А что ж, прикажете смотреть, как Ходорковский на свои миллиарды вводит в Госдуму фаланги своих (“купленных и упакованных”) депутатов?! (Леонтьев здесь вообще делает большие глаза и скрежещет: “Подумайте! Да это ж был бы ПЕРЕВОРОТ!”)

А я вспомнил, что дело, инкриминируемое Ходорковскому, уже имело место. 1999 год, выборы в Государственную Думу. Проект “Дуга”, финансируемый “Газпромом”. Все солидно, работу начали за полгода до выборов. Если не ошибаюсь, “Газпром” тогда заказал кампании для примерно сотни “одномандатников”. Проект вела одна очень известная пиар-контора, которая именно с него и “поднялась” на пик во всей своей истории. 99-й – это ж вам не 2003-й. Кризис только что отгремел, цена денег была гораздо выше.

Тем не менее самое интересное – это итог. (Многих парней из той пиар-конторы я знаю хорошо, уже потому, что с некоторыми и учились в одной группе). А итоги-то были не блестящими. Из “проплаченных” и “ведомых” в течение полугода кандидатов прошло то ли 47, то ли 49. В общем, всяко меньше 50%. Это, заметим, при полной поддержке “федерального ресурса”.

Так откуда ж уверенность, что “юкосовцы” выступили бы успешнее? Вопреки расхожему мнению, деньги на выборах вовсе не гарантируют успех (2005).

Написал этот пост ровно 17 лет назад, в 2005-лохматом году! Сейчас даже можно раскрыть, что за “контора” вела тогда, в 1999 году, “проект Дуга” для Газпрома: это НИККОЛО М. А так да – параллель очевидная. Но Газпрому было можно, а ЮКОСу уже нельзя – его раздербанили и поглотили.