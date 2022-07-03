Грузинская оппозиция заявила о начале открытого сопротивления властям

Несколько тысяч человек, поддерживаемые радикальной оппозицией, собрались в воскресенье на проспекте Руставели в Тбилиси на акции «Вперед, в Европу», заявив о начале открытого сопротивления властям, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Один из организаторов митинга Шота Дигмелашвили заявил, что «власти Грузии более нелегитимны, поэтому начинается ненасильственное сопротивление».

Оппозиционный депутат Саломэ Самадашвили сказала, что должно быть создано «временное правительство национального согласия» для выполнения 12 условий ЕС, необходимых для предоставления через 6 месяцев Грузии статуса страны-кандидата в организацию.

Власти Грузии заявили, что выполнят все требования Евросоюза в срок.

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