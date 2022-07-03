Французы задумались о выходе из ЕС после провала Макрона на выборах

Сокращение фракции партии президента Франции Эммануэля Макрона в парламенте повысило вероятность проведения в стране референдума о выходе из Евросоюза с положительным исходом для его организаторов, пишет Daily Express.

«Но после своего недавнего провала на выборах президент Франции может быть вынужден уступить давлению Frexit и объявить внеочередной референдум о членстве Франции в Европейском союзе», – приводит статью РИА «Новости».

Член движения «Поколение Фрексит» Эрик Нуар назвал Макрона воплощением европеизма и заявил, что тот сейчас настолько ослаблен, что не может оставаться у власти.

«Естественно, в силу обстоятельств вопрос о нашем членстве в ЕС наложится на общественную дискуссию и станет в ней центральным», – добавил он.

По мнению Нуара, оппозиции придется определиться с отношением к членству в ЕС и выступить за референдум о дальнейшем участии в организации.

Глава «Поколения Фрексит» Шарль-Анри Галуа, в свою очередь, уверен, что давление сторонников выхода из ЕС на Макрона будет усиливаться на фоне итогов недавних выборов.

Галуа добавил, что считает такое голосованием лучшим способом совершить Фрексит.

Напомним, во Франции подвели итоги второго тура выборов в Национальное собрание. Коалиция нынешнего президента страны Эммануэля Макрона «Вместе!» одержала победу, но потеряла абсолютное большинство в парламенте.

После подсчета 100% голосов Министерство внутренних дел Франции сообщает о следующей расстановке сил: коалиция «Вместе!» набрала 38,57% голосов, 31,6% достались левому «Новому народному экологическому и социальному союзу» Жан-Люка Меланшона, 17,3% у партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» и 6,98% голосов набрали «Республиканцы».

Таким образом, президентская партия займет 245 из 577 мест в парламенте, 131 место у левых, 89 – у партии Ле Пен, 61 кресло займут республиканцы. Премьер-министр Франции Элизабет Борн уже заявила, что ситуация после выборов в Национальное собрание представляет «угрозу стране», так как «никогда во времена Пятой республики в Национальном собрании не наблюдалась такая конфигурация».

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