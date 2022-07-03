 

Что такое величие человека – Личное мнение

03.07.2022, 20:00, Разное
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Вчера умер Леонид Шварцман, художник, подаривший нам мультфильмы про Чебурашку и Гену, Котёнка Гав, Варежку, 38 попугаев, Осторожно обезьянок, Снежную королеву и… Да всех его работ и не перечислить.

Почти все лучшие и любимые мультфильмы детства созданы при его участии.

https://t.me/lenamiro/11859

Честно говоря, вот что грустить о человеке, которого не знала лично, который прожил долгую и интересную жизнь? Но меня почему-то накрыло.

Когда уходит действительно хороший человек, мы все становимся духовно беднее. Мы теряем то, что нам было действительно дорого.

Всё понимаю, больше ста лет — любой бы мечтал о счастье так долго прожить. И любовь всей страны, и творческая самореализация — всё было.

В сентябре прошлого года ушла из жизни жена Шварцмана Татьяна Домбровская. Поженились в 1951 году, вместе прожили больше 70 лет. Наверное, Леонид Аронович не смог быть один.

Ни скандалов, ни грязных сплетен в жизни Шварцмана не было. Не ходил в телевизор, не мельтешил в соцсетях. Информация о личной жизни — короткой строкой. Тем не менее, все его любят, грустят, ощущают потерю.

Это ли не главное доказательство величия человека?

Источник: Лена Миро



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