Мнение: Еще рано

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что время для проведения мирного диалога между Россией и Украиной еще не пришло.

Логика здесь вполне прозрачна: США не для того спустили с поводка своих подопечных, чтобы так просто их отпустить. Кремль должен истощить свой ресурс настолько, чтобы перестать представлять сколь-либо значимую угрозу в обозримом будущем. Да, остается ядерное оружие (или его фантом, что вполне вероятно). Но в остальном военный ресурс Кремля должен быть израсходован настолько, что восстановить его в сколь-либо приемлемые сроки полуживой российской военной индустрией было бы невозможно.

А всё это будет означь только одно: когда придет время переговоров о новом глобальном мировом порядке, Россия в их проведении принимать участие не будет. Целью любой войны являются переговоры, а значит – слишком большое число участников будет создавать большие неопределенности. И слишком много ненужных компромиссов. Поэтому логика требует исключить из процесса на подготовительном этапе максимальное число потенциальных участников и решать важные проблемы в узком кругу.

Странно, что такие вполне очевидные вещи оказались недоступными для кремлевских. Будь они адекватными, вряд ли пошли на авантюру – что в 14 году, что в 22. Но они оказались стандартными бездарями. Чем несказанно радуют всех своих «партнеров», которые прекрасно понимают всю убогость нынешних российских управителей.

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