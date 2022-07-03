 

Мнение: Еще рано

03.07.2022, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что время для проведения мирного диалога между Россией и Украиной еще не пришло.

Логика здесь вполне прозрачна: США не для того спустили с поводка своих подопечных, чтобы так просто их отпустить. Кремль должен истощить свой ресурс настолько, чтобы перестать представлять сколь-либо значимую угрозу в обозримом будущем. Да, остается ядерное оружие (или его фантом, что вполне вероятно). Но в остальном военный ресурс Кремля должен быть израсходован настолько, что восстановить его в сколь-либо приемлемые сроки полуживой российской военной индустрией было бы невозможно.

А всё это будет означь только одно: когда придет время переговоров о новом глобальном мировом порядке, Россия в их проведении принимать участие не будет. Целью любой войны являются переговоры, а значит – слишком большое число участников будет создавать большие неопределенности. И слишком много ненужных компромиссов. Поэтому логика требует исключить из процесса на подготовительном этапе максимальное число потенциальных участников и решать важные проблемы в узком кругу.

Странно, что такие вполне очевидные вещи оказались недоступными для кремлевских. Будь они адекватными, вряд ли пошли на авантюру – что в 14 году, что в 22. Но они оказались стандартными бездарями. Чем несказанно радуют всех своих «партнеров», которые прекрасно понимают всю убогость нынешних российских управителей.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06.22 / Заполучить парня своей мечты и сэкономить воду: неожиданные преимущества короткой стрижки для девушек

28.08.20 / Джиджи Хадид рассказала о “беременной” фотосессии: “Это сложнее, чем я думала”

14.07.20 / Тетя мечты: Пэрис Хилтон устроила своей племяннице тематический день рождения

09.03.22 / «Когда я увижу родителей, можно только гадать»

27.01.22 / Отсидела за убийство, спилась и умерла слепой в доме престарелых: что стало с забытой Малявиной

15.07.20 / Умирающие люди всё хорошо слышат до последней секунды

30.12.20 / Итоги года. Конфликт года. Нагорный Карабах

22.02.22 / За ночь восемь городов России лишились памятников Ленину

21.01.22 / Скандалы: «Газпром» заворачивает вентиль

07.12.21 / Последний суперпроект СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика