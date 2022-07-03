Мнение: ЦБ отказывается скупать валюту, авиакомпании жульничают, корейцы перекупают западный бизнес

1. На заседании Клуба Зелёной Свиньи мы с Кримсональтером обсудили попытку Макрона спасти Байдена, надвигающееся поражение Запада и причины, по которым ЦБ не хочет скупать валюту. Выкладываю себя фрагмент видео, где мы говорим про валюту, рубль, золото и ЦБ (ссылка):

Дежурно напомню, что полные версии заседаний Клуба Зелёной Свиньи можно найти вот здесь.

2. Читатели пишут:



Авиакомпания Delta системно продаёт рейсы с овербукингом. У неё есть билеты, позволяющие прийти на любой рейс в течение месяца, а на некоторые рейсы по статистике какой-то процент людей приходит без паспортов и т.д.

Иногда это приводит к тому, что людей пришло больше, чем мест в самолёте. В России в этой ситуации просто ссаживают и всё.

А Delta в такой ситуации предлагает деньги тому, кто добровольно откажется лететь этим рейсом и его отправят следующим. Начинают с $100. Если желающих недостаточно, $200 и т.д.

На прошлой неделе сумма дошла до $10,000. И за такие деньги уже нашлось нужное число добровольцев (восемь).

https://www.businessinsider.com/delta-offered-10000-dollars-passenger-bump-off-oversold-flight-2022-7

Вроде это первый за несколько лет случай, когда до такой большой суммы дошло (обычно в районе $300 максимум).

Полагаю, тут открывается хорошее окно возможностей для регулятора. Надо штрафовать наши авиакомпании на миллион рублей за каждого пассажира, которому не досталось места в салоне. Тогда они быстро сообразят скопировать систему Дельты. Которая, уверен, работает в плюс, так как закон больших чисел никто не отменял — в переполненном самолёте почти всегда будут люди, готовые перенести рейс в обмен на небольшую компенсацию.

3. На ведение бизнеса в России после ухода американцев и европейцев уже начала выстраиваться очередь желающих. И это не только дружественные нам китайцы, и не только изворотливые турки (ссылка):

Потенциальными покупателями иностранного бизнеса, который уходит из России, могут стать южнокорейские компании. Об этом в интервью РИА Новости сообщил почетный президент южнокорейской Федерации предпринимателей на северном направлении (FNE) Ким Юн Сик.

В числе фирм, готовых выкупить доли иностранных компаний, останавливающих работу в России — Hyundai Motor, Lotte, CJ и другие. По информации эксперта, они хотели бы приобрести американский или японский бизнес. Кроме того, Ким Юн Сик, также возглавляющий компанию Shindong Enercom, заявил о совместном с российскими партнерами желании «выкупить японские энергетические компании на Сахалине и в других местах». Так можно будет превратить их в предприятия, производящие зеленую энергию, например, водород.

Южнокорейцы поступили довольно хитро: они на словах поддержали антироссийские санкции, но добились для себя исключений, чтобы на деле их не выполнять. При этом они пообещали Западу, что введут какие-то свои, особенные ограничения на экспорт в Россию. В марте-апреле экспорт и вправду заметно сократился, но это может быть связано с вынужденной перенастройкой финансовых расчётов и логистических цепочек.

Ссориться с корейцами нам смысла нет, хотя бы потому, что они поставляют в Россию много промышленного оборудования. Если корейцы готовы будут вложить в Россию свои деньги и принести свои технологии, то почему бы и не предоставить им такую возможность — разумеется, ни на секунду не останавливая при этом работу по импортозамещению критично важных товаров.