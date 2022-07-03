Мнение: Письмо: “Целовались не сильно”

Для самостоятельного разбора.

kogneev

Я 40, на вид 35, яркий, люблю жизнь, предприниматель, доход средний, расстался с девушкой 5 лет отношений, люблю аскетичный образ жизни, слежу за собой, для кого-то я странный, точно знаю. Я городской человек, немало знакомых в центре города, где я провожу всё время: живу, работаю и хожу по всяким местам. Друзей мало, человек 8, вижусь нечасто, это дорогие мне люди. Я живу у себя на работе, место интересное, создал его для себя. Всё выше – это мой мир, который я собирал по кирпичикам все мои годы.

По своей традиции хожу каждый вечер в кофейню, понравилась там бариста, полтора года с ней минимум диалогов, после расставания с девушкой взял у нее инстаграм, предложил встретиться, согласна.

Она яркая, 21-22, студентка. Я таких, как она, называю странными или космическими, на своей волне. Мне нравятся, но по опыту всегда с ними было сложнее мне.

В переписке и при встречах она показалась мне кроткой.

1 встреча в выходной. Гуляли по моим любимым местам, обнял, прижимается ко мне, поцеловались несильно, уклонилась с улыбкой, молчит. Зашли ко мне домой показать ей работу и как я живу. Поцеловались в спальне, уклоняется, улыбается, молчит, приставать не стал.

Она мне кажется красивой. Были моменты, в каких-то интерьерах и ракурсах во время прогулки было особенно красиво на нее смотреть, я ей об этом говорил.

Запомнился момент. Я аккуратно отношусь к жизни, окружаю себя любимыми немногочисленными, но важными, вещами, люблю быть логичным. Она об этом всём сказала, что я расчетливый. Спросил это плохо или хорошо, говорит хорошо.

В кофейне на неделе минимум диалогов, позвал на встречу в выходные, согласна. Переписка в мессенджере только по существу, типа адрес, время и т.д.

2 встреча. Место встречи кафе в промзоне, вызвал ей такси из дома. В кафе целовались с языками, не сильно. Болтали с ней обо всем. Неспешно отвечает на объятия. Погуляли, по пути обратно пригласил через неделю ко мне в гости в выходные посмотреть кино, согласна.

Общение мне нравится, мне легко с ней. Мне нравится ее стиль, люблю ее разглядывать, она восхищает меня, я не скрываю и говорю об этом часто.

Между встречами хожу как обычно пить кофе, минимум диалогов, только чтоб назначить встречу.

3 встреча. На 3 встрече показалась напряженной, спросил как дела, говорит ок. Пошли гулять. Спросила, зачем я захотел с ней встретиться. Напрягся, ответил, что мне хорошо с ней, приятно общаться, с ней я расслаблен, мне она нравится. Это правда.

Для меня проблема в том, что я очень не люблю недосказанность. С бывшей девушкой так было. Когда неделю можем классно проводить где-то время, а потом она выдает, что ее что-то не устраивало все это время. Я всегда за диалог.

Дальше начинаю грузиться и сливаюсь.

– Она. Я порой дохожу до какой-то черты, когда не понимаю нужно ли мне что-то дальше или нет

– Я (просто выпал, не ожидал от нее). Ну ясно. Ты же понимаешь, что сейчас ебешь мозг?

– Она. Кому?

– Я. Мне. Зачем приехала тогда?

– Она. Захотелось и приехала.

– Я. Почему ты захотела со мной встретиться?

– Она. Ты отличаешься от других людей, мне стало интересно.

Почему я сказал грубо? Было чувство, что у нас сложилась ментальная связь, что я во многом в жизни аккуратный и ровный человек, и она вроде тоже. Ну типа не болтаем в чате, не скидываем мемы и прочее, всё по существу без недосказанностей. Мне показалось, что это не только мое как бы условие, но и ее. Могу ошибаться.

Как-то съехали с темы, осадок присутствует, пришли ко мне, пьем вино, смотрим клипы, болтаем, кино.

Обнял, легла на колени, начинаю ее трогать, целую, отвечает, сопротивляется, поддается напору, выглядит как девушка, которая завелась. Делаю ей сексуальные комплименты, она как кошка, томная и желанная.

Хочу пояснить про напор. Я осознаю, что могу промахнуться и не так трактовать. Такой случай был. Возможно, что я раньше останавливаюсь, чем другие мужчины, но такой вот, я боюсь промахнуться с человеком, который понравился больше, чем на 1 ночь.

Я пристаю, она устранилась, села, думает.

– Я. о чем думаешь?

– Она. я думаю о том, что у нас не будет секса “сегодня” (может не было слова сегодня, не помню). Я не хочу заводить интрижку, зная, что все закончится обоюдным выносом мозга. У меня так всегда бывает.

– Я. Интрижку? Лол. Жаль, что ты заранее планируешь. Ты клевая и мне понравилась. Давай кино досмотрим, поедешь домой. Если хочешь, можешь и на ночь без секса остаться. Что выходные-то прерывать?

– Она. Ну нет. Ты разочарован?

– Я. Есть немного, в тебе разочарован. Мне понравилось, как все начиналось. Мне показалось, что у нас могла получиться красивая история, что ты четкая девчонка и не станешь так говорить. Суть в том, что мне неважно насчет как ты говоришь интрижки, мне важно, что сейчас мне хорошо и мне при любом исходе хорошо. А то, что в тебе нет этой гибкости, меня разочаровало.

– Она. Прости, что довела до такого.

Думает. Трогаю, захожу дальше, немного петтинг, постанывает, отталкивает, поддается, звонит ее телефон, отвечает односложно, во время разговора трогаю, ей нравится (ну или она дура и притворяется).

По телефону соседка ее “забыла” ключи и просит приехать открыть. Трогаю, стонет, потом “мне надо идти”, вырывается.

-Я (равнодушно). Окей, иди.

Меняется в лице (страх), сидит, думает. Стебу ее типа “А, вот она твоя черта)”. Смеется.

Думаю терять нечего, прижимаю к стенке, трогаю, достаю член, сопротивляется, нелепая возня в том же духе, дошли до двери, открыл, ушла.

Неделю не писал, не звал ее. В кафе ее порой вижу, стандартные короткие диалоги, как обычно. Напряжения от нее не ощущаю, свое не выдаю. Понял, что она мне сильно нравится и хочу встречаться с ней.

У меня было чувство, что сделал косяк, плюс хотел получить обратную связь от своих действий. Спустя неделю написал:

– Я. Я загнался на тему, что из-за того, как я напирал на тебя при встречах, ты не могла мне доверять. С этим вопросом нормально было или перебор?)

– Она. Привет. Нет, мне было вполне комфортно, все хорошо)

И я остаюсь в ситуации, что не могу попуститься принципом: она мне отказала, я не могу больше что-то предпринять. (Отказала не в сексе, а в продолжении общения).

Подскажите, я верно понимаю, что надо отваливать?