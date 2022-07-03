Ученые выяснили, как великое пермское вымирание отразилось на животных
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Палеонтологи заявили, что в результате пермского вымирания животные претерпели множество изменений, касающихся как их внешнего вида, так и других параметров. Подробности они опубликовали в журнале Frontiers in Earth Science.
Пермское вымирание произошло около 252 миллионов лет назад и имело для планеты катастрофические последствия, так как 90% всех водных видов исчезло. Те же, кто выжил, начали приспосабливаться и сильно изменились.
Например, морские хищники стали более агрессивными в охоте, а древние предки первых млекопитающих в результате эволюции трансформировались в теплокровных существ. Несмотря на столь негативные последствия явления, Земля смогла восстановить биосферу.
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