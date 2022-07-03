 

Ученые выяснили, как великое пермское вымирание отразилось на животных

03.07.2022, 19:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Палеонтологи заявили, что в результате пермского вымирания животные претерпели множество изменений, касающихся как их внешнего вида, так и других параметров. Подробности они опубликовали в журнале Frontiers in Earth Science.

Пермское вымирание произошло около 252 миллионов лет назад и имело для планеты катастрофические последствия, так как 90% всех водных видов исчезло. Те же, кто выжил, начали приспосабливаться и сильно изменились.

Например, морские хищники стали более агрессивными в охоте, а древние предки первых млекопитающих в результате эволюции трансформировались в теплокровных существ. Несмотря на столь негативные последствия явления, Земля смогла восстановить биосферу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10.21 / Человек в шляпе, погибший при крушении самолета – это часто наблюдаемый призрак аэропорта Хитроу

14.02.22 / Мнение: Психическая атака?

13.07.20 / Мнение: Ефремов и достоевщина: Желание искупить вину через смерть в тюрьме

05.01.22 / Тенденции, которые не дадут замерзнуть: как нестандартно вписать в свой гардероб зимние вещи

19.05.21 / Для каждой формы лица – свои серьги: стилисты показали, как правильно выбрать украшения

24.05.21 / Новые идеи Instagram делают его конкурента TikTok Reels более привлекательным

20.09.20 / После столкновений между американскими и российскими военными Пентагон отправляет дополнительные войска в Сирию

30.11.21 / Эксперт Погребинский назвал действия Зеленского страхом перед надвигающимся госпереворотом

03.03.22 / Похоронка есть, могилу выкопали, а тело не привезли

25.06.22 / Алексей Селиванов: ВСУ готовятся к ключевой битве за Донбасс под Бахмутом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика