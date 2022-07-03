Ученые выяснили, как великое пермское вымирание отразилось на животных

Палеонтологи заявили, что в результате пермского вымирания животные претерпели множество изменений, касающихся как их внешнего вида, так и других параметров. Подробности они опубликовали в журнале Frontiers in Earth Science.

Пермское вымирание произошло около 252 миллионов лет назад и имело для планеты катастрофические последствия, так как 90% всех водных видов исчезло. Те же, кто выжил, начали приспосабливаться и сильно изменились.

Например, морские хищники стали более агрессивными в охоте, а древние предки первых млекопитающих в результате эволюции трансформировались в теплокровных существ. Несмотря на столь негативные последствия явления, Земля смогла восстановить биосферу.