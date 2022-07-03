Разработана новая технология 3D-печати, позволяющая быстро печатать роботов

Коллектив инженеров создал инновационную технологию проектирования и печати роботов в один подход. При этом специалисты отметили, что устройства не нуждаются в сборке и настройке перед использованием.

Чтобы робот мог функционировать, эксперты сразу и одновременно создают все электрические и механические компоненты. Также внутри предустановлены датчики и сенсоры для контроля перемещения и управления устройством. Единственным внешним компонентом является аккумулятор, питающий робота электрической энергией.

Ключевое преимущество используемых мета-материалов заключается в возможности их быстрого вращения, изгиба и скручивания. Также роботы без проблем меняют свою форму.