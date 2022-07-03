 

Мнение: Почему власти Белгорода сгущают краски?

03.07.2022, 19:12, Разное
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Руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил об обстрелал Белгорода и Курска.

Дословно: «…Сегодня ночью с трех часов до трех тридцати московского времени киевским режимом был совершён преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов.

Хочу подчеркнуть, данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов.

Российскими средствами ПВО все три запущенные украинскими националистами по Белгороду баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями уничтожены в воздухе. В результате поражения украинских ракет, обломки одной из них упали на жилой дом в городе.

Также российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 «Рейс».
Отсюда

ГТРК «Белгород» тоже сообщила, что все три украинские ракеты «Точка-У» были сбиты. Но «одна из ракет частично получила повреждения и упала на жилой квартал. Погибли 4 человека… Были повреждены 21 многоквартирный и 40 частных домов».
Отсюда

Генерал утверждает, что обломки ракеты «Точка-У» упали на «жилой дом», а телевизионщики говорят про падение ракеты «на жилой квартал» и повреждение 21 многоэтажки и сорока частных домов.

И кому верить? По закону мы обязаны верить министерству обороны. Потому что недоверие военным – это статья УК о дискредитации армии. А гражданские власти Белгорода, возможно, жути нагоняют, чтобы попросить из федерального бюджета побольше денег. На восстановление домов разрушенны ракетным ударом, который, на самом-то деле, был отбит.

Какие могут быть другие варианты?

На снимке: ночной Белгород, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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