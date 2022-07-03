Мини-платье и рубашка оверсайз. Выбираем наряды для выхода в свет

У каждой моднице в гардеробе есть вещи, предназначенные на выход в свет. Но составить стильные вечерние образы можно на основе повседневных предметов одежды, добавив к ним трендовые элементы и актуальные аксессуары.

Рубашка оверсайз и мини-платье (главное фото)

Сами по себе мини-платья в некоторых случаях могут показаться неуместными. Но стоит надеть модную рубашку оверсайз, как вид становится совсем другим.

Оранжевая рубашка будет хорошо сочетаться с идеальным маленьким черным платьем и кожаными мюли на каблуках в цвет рубашке.

Укороченная блуза и брюки чинос

Как правило, брюки чинос не относят к базовым элементам одежды, но в сочетании с укороченной рубашкой и элегантной сумкой их можно смело надеть на выход. Бежевые широкие брюки со складками из легкой ткани, хлопковая рубашка и желтая сумка идеальны для лета.

Платье-комбинация с босоножками

Прелесть атласных платьев в бельевом стиле в том, что их можно разнообразить путем замены обуви. Для следующего вечера можно заменить массивные сандалии шлепанцами. Атласное платье может иметь длину как выше колена, так до щиколотки. Зеленый цвет – это еще один тренд, который будет актуален до конца года.

Кожаная байкерская куртка с клетчатыми брюками

Любую вещь можно сделать стильной, если добавить к ней кожаную косуху, которая идеальна для ночной прогулки. Если надеть ее с брюками в клетку, лук получится безупречным. Завершит образ изящная кремовая сумка с короткими верхними ручками.

Юбка мини и белая рубашка

В этом году мини-юбки снова стали популярными. Модницы носят их в жару с рубашками оверсайз и свободными топами. Если добавить стильную сумочку, можно превратить повседневный образ в вечерний.

С классической рубашкой отлично смотрится мини-юбка с коровьим или зебровым принтом и маленькая атласная сумка с кристаллами через плечо.

Пиджак и джинсы

Это самая впечатляющая комбинация в гардеробе. Нет такого вечера или мероприятия, на которое нельзя надеть джинсы и блейзер. Чтобы придать этому непринужденному образу шикарную нотку в вечернее время, нужно добавить к нему шелковую кофточку.

Топ, черные брюки и яркая сумка

Наверняка у всех есть в гардеробе пара черных брюк. Почему бы не использовать их для следующего вечера, дополнив трендовым топом, эффектными золотыми серьгами и яркой сумочкой? Нет ничего проще. При покупке новых брюк лучше отдать предпочтение широкой модели.