 

Мнение: Удары уже по РФ

03.07.2022, 18:54, Разное
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В РФ, я смотрю, оказались уже вынуждены обратить внимание на обстрелы территории страны со стороны, очевидно, ВСУ. Пока долбали по приграничным селам – успешно делали вид, что «ничего не происходит», но, в точности по Маккиавелли, смирение в таких делах ни к чему не приводит – противник просто наглеет все больше и больше. В итоге решили бить уже просто по областным центрам – пустили «Точки У» по Белгороду (попали) и по Курску (по нему вроде бы нет).

Вот об этом агитпропу уже пришлось сообщить даже по телевизору:

Вот Первый канал сообщает: «Киев нанес удар ракетами «Точка-У» по жилым кварталам Белгорода и Курска».

И далее:

«Всего в городе повреждены почти четыре десятка частных, а еще 11 многоквартирных домов на разных улицах. Какие-то строения разрушены полностью. Где-то повылетали стекла, обрушилась крыша.
«Проснулись от того, что первый был взрыв, второй был взрыв, то есть я уже проснулась, в третий взрыв просто вылетели стекла. Крыша, стекла, я, конечно, испугалась, пошла будить ребенка. Схватила ее и просто поползли по стеклам, вплавь пошли, я ее начала вытаскивать. Вот так вот вышли на улицу. Стекол нету, дверей нету, крыша вся обвалилась», — рассказывает женщина.
«Было два хлопка, на третий прилетело, как яичная скорлупа просто полетели двери, окна, обвалилась крыша, потолок», — вспоминает местная жительница».

Собственно, чему удивляться? На Украине все эти вещи, причем в самых разных городах, происходят уже пятый месяц подряд в режиме нон-стоп – и вот теперь такое пришло и к нам. И это еще хорошо, что наши украинские партнеры пока не восприняли вышедший в 2022 году фильм «Небо над Берлином» слишком буквально! Я в Москве пока не как в Белгороде…

В чем смысл? «Военный», если можно так выразиться, смысл всех этих обстрелов простой – Украина хочет, чтобы РФ отвлекла как можно больше сил на прикрытие своих границ, хотя бы ПВО; это облегчит положение ВСУ в Донбассе и на других фронтах. Очевидно, именно поэтому – «чтобы не отвлекаться» – агитпроп все это время усиленно делал вид, что «ничего не происходит», все хорошо, прекрасная маркиза. После же сегодняшнего, по всей видимости, эскалация поднимется на очередной, новый уровень.

Это спираль, при «естественном» ходе событий она будет «просто» раскручиваться все больше и больше. И одновременно будет расти общий уровень остервенения и озверения, «ярость благородная (нет) вскипает как волна» и все прочие как бы аналогичные (нет) эмоциональные описания из совсем другого времени и совсем другой войны.

Некрофилам – праздник, всем нормальным людям – ужас и омерзение. Спираль невозможно «задержать», ее можно только остановить. Лучше всего – сегодня. Сейчас.

А так – все яснее вырисовывается перспектива в духе войны Ирака и Ирана в 80е: соседние страны воевали между собой 8 лет, ближе к концу в основном развлекались тем, что наносили террористические удары ракетами друг другу по городам. Так, неприцельно, “на кого бог пошлет”. Я про это писал, не буду повторяться.

Источник: Размышления вольного социолога



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