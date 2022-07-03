В ЛНР заявили о начале боев за Северск

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил о приближении союзных сил к Северску.

«Бои за Северск уже начались», – написал он в своем Telegram-канале.

Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска.

В воскресенье министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.

Накануне союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.

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